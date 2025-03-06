Знак самого известного китайского пива зарегистрировали в России

Товарный знак был получен по 33 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Согласно карточке в базе Роспатента, его можно использовать для коктейлей, настоек, бренди, саке, рисового вина, байцзю, фруктовых вин. Дата истечения исключительного права на товарный знак — сентябрь 2033 года.
В 2005 году товарный знак Tsingtao получил охрану в Международной организации интеллектуальной собственности (WIPO) по 32 классу МКТУ, в который входит производство и маркировка пива. Россия указана в числе стран, на которые распространяется правовая охрана знака.
Пивоварня Tsingtao считается одной из старейших в Китае. Она была основана в начале ХХ века мигрантами из Германии в городе Циндао. Пиво Tsingtao, согласно данным реестра Росаккредитации, регулярно поставляют в Россию с 2022 года. В 2022 году было получено четыре декларации соответствия для этой продукции, в 2023 году — три, еще шесть деклараций соответствия на поставки китайской продукции были выданы в 2024 году и две — в 2025 году.
Ранее генеральный директор агентства «Артпатент», патентный поверенный Григорий Бусарев говорил «РБК Вино» о том, что у иностранных компаний существует две основные цели для регистрации своего товарного знака на территории другого государства. Первая — защита от подделок, вторая — защита от дистрибьюторов.
«Есть примеры, когда дистрибьютор, который возил товары производителя в страну, регистрирует на себя товарный знак этого производителя, а потом либо угрожает поставщику, говоря, что тот может работать только с ним, либо пытается продать производителю права на его же товарный знак, либо начинает сам производить товары под уже известным товарным знаком», — отмечал он.
В 2024 году Китай вошел в тройку главных стран-поставщиков пива в Россию. Так, за десять месяцев объем поставок вырос в 1,6 раз и составил 29,8 тыс. т. По данному показателю Китай уступает Германии и Чехии.