Знак самого известного китайского пива зарегистрировали в России

Пивоварня Tsingtao считается одной из старейших в Китае. Она была основана в начале ХХ века мигрантами из Германии в городе Циндао. Пиво Tsingtao, согласно данным реестра Росаккредитации, регулярно поставляют в Россию с 2022 года. В 2022 году было получено четыре декларации соответствия для этой продукции, в 2023 году — три, еще шесть деклараций соответствия на поставки китайской продукции были выданы в 2024 году и две — в 2025 году.