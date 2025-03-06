Власти проработают вопрос о новом расширении программы семейной ипотеки

«Тот процент ипотечных сделок, который сохранился на рынке, — это сделки по семейной ипотеке, этих покупателей для поддержания продаж у застройщиков явно недостаточно. Соответственно, ищутся возможные выходы для расширения пласта покупателей. Взгляд упал на семьи, у которых один ребенок, и они потенциально могут быть “льготниками”, — рассуждает эксперт. Она считает, что наблюдаемое охлаждение рынка новостроек “критично для застройщиков”, хотя это лишь один сегмент на российском рынке жилья.