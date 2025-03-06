Владелец «Рижского бальзама» запланировал выход на биржу

Холдинг намерен реализовать часть непрофильных активов. В частности, Amber Beverage Group уже подписала соглашение о намерении по продаже складского комплекса в Литве. Подробности об этом объекте, его покупателе, а также сумме, которую компания планирует за него выручить, в документе не раскрываются. В отчете латвийского Signet Bank за 2022 год сказано, что группе в Литве принадлежит лишь один собственный складской комплекс. Еще два расположены в столице Латвии — Риге. Общая площадь этих комплексов составляла на тот момент 24,5 тыс. кв. м. Еще один логистический центр на 24,4 тыс. кв. м компания тогда строила на территории свободного порта Риги — он должен был консолидировать поток импортного алкоголя, который поставлялся на рынок стран СНГ, в том числе в Россию.