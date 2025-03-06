«Ведомости» узнали о заморозке строительства завода S7 в Санкт-Петербурге

Источник издания рассказал, что заводы «ОДК-Климов», «ОДК-Кузнецов» и производственный комплекс «Салют», входящие в ОДК, не подписывали соглашений с S7 о сотрудничестве или о поставках с петербургского завода, предприятия самостоятельно выпускают комплектующие для авиационных двигателей. «Силовые машины» также открыли свое производство лопаток для горячей части газотурбинных двигателей в Санкт-Петербурге в конце 2023 года. Инвестиции в этот проект превысили 6 млрд руб., мощность комплекса составляет 16 комплектов по 550 лопаток в год.