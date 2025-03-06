Трамп разрешил Мексике до 2 апреля не платить пошлины на товары

Трамп пояснил, что пошел на уступки перед Мексикой после разговора с президентом страны Клаудией Шейнбаум. «Я сделал это в качестве уступки и из уважения к президенту Шейнбаум. Наши отношения очень хорошие, и мы вместе усердно работаем на границе как в плане пресечения въезда нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты, так и в плане остановки (контрабанды.— “Ъ”) фентанила», — сообщил глава Белого дома в социальной сети Truth Social. Он также поблагодарил мексиканского лидера за сотрудничество.