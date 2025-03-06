СП рекомендовала оптимизировать меры поддержки инновационной инфраструктуры

Отмечается, что аудит указанных мер господдержки проводился за период в 2019—2023 годах. В целом за этот период расходы федерального бюджета РФ на развитие инновационной инфраструктуры составили чуть более 165 миллиардов рублей. В совокупности за счет господдержки в России создано более тысячи объектов, в том числе 12 инновационных научно-технологических центров и семь технико-внедренческих особых экономических зон.