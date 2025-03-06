СП рекомендовала оптимизировать меры поддержки инновационной инфраструктуры

Отмечается, что аудит указанных мер господдержки проводился за период в 2019—2023 годах. В целом за этот период расходы федерального бюджета РФ на развитие инновационной инфраструктуры составили чуть более 165 миллиардов рублей. В совокупности за счет господдержки в России создано более тысячи объектов, в том числе 12 инновационных научно-технологических центров и семь технико-внедренческих особых экономических зон.
«По итогам анализа Счетная палата направила в правительство Российской Федерации рекомендации по повышению результативности государственной поддержки инновационной деятельности. Одна из ключевых рекомендаций — провести инвентаризацию действующих мер господдержки инновационной инфраструктуры и по итогам анализа подготовить предложения по их оптимизации с учетом приоритетных направлений научно-технологического развития», — говорится в материалах.
Так, действующие меры позволили объединить инструменты государственной и инвестиционной поддержки предпринимателей, ученых и инвесторов и обеспечили создание «технологической воронки» — от поддержки начинающих команд до развития зрелых технологических компаний, отмечает аудитор Дмитрий Зайцев. Вместе с тем, анализ выявил ряд проблемных вопросов, препятствующих реализации господдержки и снижающих ее эффективность.
Направленность господдержки
В первую очередь, недостатки касаются нормативно-правового и информационного обеспечения сферы — действующие нормативно-правовые акты и информационные ресурсы не содержат полной и достоверной информации о получателях господдержки, реализуемых инновационных проектах и их результатах, отмечает Счетная палата.
Анализ результативности господдержки показал, что в основном она направлена на создание инновационных проектов поздних уровней готовности технологий, производители которых долгое время функционируют на рынке, отмечает контрольное ведомство.
«По состоянию на 1 декабря 2024 года из 7 529 поддержанных инновационных проектов, сведения о которых размещены на витрине данных “Взлет — от стартапа до IPO” ГИС “Экономика”, 1 684 (22,4%) проекта находились на начальных стадиях готовности, 1 972 (26,2%) — на стадиях получения лабораторного, экспериментального и репрезентативного образца и 3 873 (51,4%) — на поздних уровнях готовности», — приводятся данные в материалах.
Кроме того, поддержка начальных стадий инновационного цикла отчасти решается за счет реализации университетских акселерационных программ, а поздних стадий зрелости (в том числе с образованием юрлица) достигает незначительное количество университетских стартапов, отмечает СП.
Финансовое обеспечение
«В части финансового обеспечения основная проблема связана с недостижением запланированных показателей привлечения внебюджетных источников на поддержку инноваций, в том числе в сфере университетского технологического предпринимательства», — говорится в материалах.
Среди причин Счетная палата выделила неучастие банков в модели финансирования, при которой они должны были кредитовать компании по инвестированию в малый бизнес, а также — снижение интереса инвесторов к университетским стартапам в связи с высоким уровнем экономической неопределенности в условиях санкционного давления.