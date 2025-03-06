Снизился экспорт угля на восток из основных добывающих регионов

Перевозки из Хакасии в восточном направлении упали на 0,4 млн т, но на 28,1%, до 1,4 млн т выросли в западном, в 7 раз, до 0,5 млн т — в южном. Поставки иркутского угля на экспорт уменьшились на 0,2 млн т, до 0,3 млн т, при этом на 0,1 млн т, до 2,32 млн увеличились во внутреннем сообщении. Погрузка из Тувы снизилась на 31,7%, до 36 тыс. т вследствие непредъявления груза. Снижение отправок твердого топлива из Бурятии на 0,6 млн т, до 0,8 млн т частично компенсировано ростом отгрузки на внутренний рынок на 6%, до 0,93 млн т. Аналогично у Якутии — экспортные перевозки уменьшились на 0,1 млн т, до 4,24 млн т и были компенсированы увеличением отправок внутри страны на 6,7%, до 0,2 млн т.