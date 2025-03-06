Рынок акций, отчет Мосбиржи, нефть ниже $69, акции «Хэдхантера»: дайджест

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 5 марта индекс Мосбиржи прибавил 0,68%, до 3263,62 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил среду значительно ниже — на отметке 3208,75 пункта, потеряв 1,61%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии подрос на 0,07%, до 1145,05 пункта.
На утренней сессии 6 марта IMOEX2 прибавляет 0,74%, до 3232,53 пункта по данным на 8:35 мск.
На основной торговой сессии индекс Мосбиржи рос, обновляя максимумы марта. Инвесторы, в частности, отыгрывали выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе.
Но на вечерних торгах бенчмарк резко упал на фоне телеобращения президента Франции Эмманюэля Макрона. Политик выступил против «слишком хрупкого прекращения огня» в конфликте на Украине. Он также решил открыть «стратегические дебаты» о защите европейских союзников Франции французским ядерным оружием. Кроме того, в ходе своего обращения Макрон заявил, что «Россия стала угрозой для Франции и для Европы».
«Высокая волатильность торгов на фоне геополитической неопределенности сохраняется. Рынок шатает из стороны в сторону, но индекс остается на максимумах лета 2024 года и технический тренд пока вверх. Сегодня предстоит отстоять поддержку 3200 пунктов», — говорит эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Вместе с этим, по словам Зельцера, бычий настрой рынка не смогла поддержать вечерняя статистика по инфляции. По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 25 февраля по 3 марта вырос на 0,15% против 0,23% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,07%.
По мнению руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василия Карпунина, индекс Мосбиржи сейчас находится в середине прежнего коридора: его нижняя граница — на 3125−3150 пунктов, верхняя — на 3350−3375 пунктов. Аналитик ждет продолжения торгов в этом диапазоне.
Аналитик финансовой группы «Финам» Саид Керимханов предполагает, что в ближайшие дни бенчмарк может вновь скорректироваться вниз, а уровнем поддержки, вероятно, станет отметка 3131 пункт.
Отчетность Московской биржи
В четверг, 6 марта, Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за четвртый квартал и весь 2024 год.
В целом Мосбиржа должна показать нейтральную отчетность за четвертый квартал, полагают аналитики «БКС Мир инвестиций».
«На наш взгляд, динамика торгов и комиссионных доходов была хорошей, но процентный доход снизился. При этом наши ожидания на квартал укладываются в прогноз рекордной прибыли за весь 2024 год. Это позитивно для перспектив дивидендов за прошедший год — важного драйвера для котировок компании», — пишут эксперты брокера.
Согласно прогнозу БКС, чистая прибыль в четвертом квартале снизилась на 6%, до ₽18,9 млрд. По мнению аналитиков, в четвертом квартале средства клиентов сократились, а операционные расходы выросли быстрее ожиданий. Это негативно сказалось на процентных доходах (-18% по сравнению с третьим кварталом, до ₽20,7 млрд).
В тоже время, комиссионные доходы выросли за счет хороших объемов торгов за квартал (+12% по сравнению с третьим кварталом, до ₽16,7 млрд). В БКС также ждут роста операционных затрат на 20% по сравнению с предыдущим кварталом и на 39% в годовом сопоставлении.
Аналитики Альфа-Банка ожидают снижения чистой прибыли на 15%, до ₽17,1 млрд в четвертом квартале, но роста на 30% по итогам года — до ₽79 млрд.
В банке полагают, что по итогам 2024 года Мосбиржа распределит среди акционеров 75−80% годовой прибыли, что транслируется в дивиденд в размере ₽25,9−27,9 на акцию (доходность — 11,8−12,7%).
Цены на нефть
Цены на нефть Brent завершили торги 5 марта снижением на 2,45%, до $69,3 за баррель. При этом на минимуме котировки впервые с 10 сентября 2024 года падали ниже $69 за баррель, достигнув $68,33 за баррель.
Цены на нефть снижаются с начала недели, поскольку инвесторы обеспокоены планами ОПЕК+ увеличить добычу в апреле. Кроме того, давление на котировки оказывают опасения участников рынка, что пошлины США и ответные меры затронутых стран замедлят экономический рост и снизят спрос на топливо в мире.
Утром 6 марта цены на нефть демонстрируют рост, продолжая отскок, начавшийся вечером в среду. На 8:00 мск майские фьючерсы на Brent прибавляли 0,62%, до $69,73 за баррель.
По словам рыночного стратега торговой платформы IG Йеп Джун Ронга, сегодня на рынке нефти может наблюдаться небольшая передышка после обвала цен ниже отметки $70 за баррель в зону перепроданности.
«Однако импульс восстановления остается хрупким, а неблагоприятная динамика спроса и предложения является ключевым препятствием для бычьих настроений», — добавил он.
Снижение цен замедлилось после того, как США заявили, что освободят на один месяц автопроизводителей от 25%-ных пошлин, если они будут соблюдать существующие правила свободной торговли. Сообщается также, что Трамп может отменить 10%-ные пошлины на импорт канадских энергоносителей, таких как сырая нефть и бензин, а также пошлины на сельскохозяйственные продукты из Канады и Мексики.
Акции «Хэдхантера»
Акции «Хэдхантер» упали на 4,23%, до ₽3664 за бумагу по итогам торгов 5 марта, тем самым выйдя в лидеры падения среди компаний в составе индекса Мосбиржи.
Поводом для негативной динамики стала отчетность компании за четвертый квартал и весь 2024 год. Компания отчиталась ожидаемо, однако в четвертом квартале отмечается замедление темпов роста выручки на фоне снижения спроса на рабочую силу, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Темпы роста квартальной выручки составили 22,8% против 28,4% в третьем квартале. Количество платящих клиентов «Хэдхантер» сократилось на 4,2% после +29,5% годом ранее.
Аналитики «Т-Инвестиций» считают, что в 2025 году выручка «Хэдхантер» продолжит замедляться из-за высоких процентных ставок и оттока клиентов. Однако компания поддержит темпы роста за счет индексации тарифов и развития новых направлений.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:35 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить доллары можно по ₽90,7, продать — по ₽90,1;
- Банк Казани (ст. м. «ВДНХ», «Сокольники», «Полежаевская»): купить доллары можно по ₽90,99, продать — по ₽90,15.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Савеловская».): купить евро можно по ₽98,59, продать — по ₽97,5;
- Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽98,99, продать — по ₽97,22.
Корпоративные события
«Юнипро». Результаты по МСФО и по РСБУ за 2024 год.
Московская биржа. Результаты по МСФО за 2024 год и конференц-звонок по ним.
Банк «Санкт-Петербург». Результаты по МСФО за 2024 год.
«Диасофт». Результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 финансового года.
ЦИАН. Последний день приема заявок для обмена акций и расписок кипрской Cian на акции российской компании МКПАО «ЦИАН» в рамках редомициляции. Подать заявку можно до 18:00 мск.
Другие важные события
Банк России: аналитический материал «Мониторинг отраслевых финансовых потоков».
Россия: международные резервы в долларах за неделю — 16:00 мск.
Экстренный саммит 27 стран — членов ЕС в контексте изменившейся позиции США по конфликту на Украине.
Еврозона: розничные продажи месяц к месяцу в январе — 13:00 мск.
Турция: ставка ЦБ — 14:00 мск.
Еврозона: депозитная и ключевая ставка ЕЦБ в марте — 16:15 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю — 16:30 мск.
США: торговый баланс в январе — 16:30 мск.
Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания — 16:45 мск.
Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 18:15 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3263,62 (+0,68%).
Индекс РТС: 1145,05 (+0,07%).
S&P 500: 5842,63 (+1,12%).
Dow Jones Industrial Average: 43 006,59 (+1,14%).
NASDAQ Composite: 18 552,73 (+1,46%).