Рынок акций, отчет Мосбиржи, нефть ниже $69, акции «Хэдхантера»: дайджест

Снижение цен замедлилось после того, как США заявили, что освободят на один месяц автопроизводителей от 25%-ных пошлин, если они будут соблюдать существующие правила свободной торговли. Сообщается также, что Трамп может отменить 10%-ные пошлины на импорт канадских энергоносителей, таких как сырая нефть и бензин, а также пошлины на сельскохозяйственные продукты из Канады и Мексики.