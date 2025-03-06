Производитель Jack Daniel’s счел меры Канады по алкоголю «хуже пошлин»

В начале февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на уровне 25% в отношении товаров из Канады и Мексики. В число товаров вошли также алкогольные напитки. Введение новых пошлин было отложено на 30 дней и вступило в силу с 4 марта. В ответ Канада ввела свои соразмерные пошлины на американские товары. Кроме того, власти Канады обратились в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО) с просьбой провести консультации по тарифным спорам с США. Трамп заявил, что удвоит пошлины в отношении канадских товаров, если Канада примет ответные меры.