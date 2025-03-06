Производитель Jack Daniel’s счел меры Канады по алкоголю «хуже пошлин»

Уайтинг отметил, что решение канадских властей стало «непропорциональным ответом» на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из Канады на уровне 25%.
«Я имею в виду, что это хуже, чем пошлины, потому что это буквально отнимает у нас продажи и полностью убирает нашу продукцию с полок», — цитирует его агентство.
Однако Уайтинг отметил, что на Канаду приходится всего 1% продаж Brown-Forman’s, что позволит компании «выдержать удар». Он также рассказал, что производитель будет следить за ситуацией в Мексике, на которую пришлось 7% продаж.
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В начале февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на уровне 25% в отношении товаров из Канады и Мексики. В число товаров вошли также алкогольные напитки. Введение новых пошлин было отложено на 30 дней и вступило в силу с 4 марта. В ответ Канада ввела свои соразмерные пошлины на американские товары. Кроме того, власти Канады обратились в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО) с просьбой провести консультации по тарифным спорам с США. Трамп заявил, что удвоит пошлины в отношении канадских товаров, если Канада примет ответные меры.
США также ввели пошлины на уровне 20% для товаров из Китая.
Согласно отчету за девять месяцев 2025 финансового года, опубликованному на сайте Brown-Forman’s, чистая выручка компании сократилась на 4% до $3,1 млрд по сравнению с аналогичными данными предыдущего финансового года. Годовой операционный доход снизился на 13% до $902 млн. Также в компании отметили снижение чистых продаж по всем географическим регионам, но отметили последовательное улучшение в США и на рынках развитых стран.