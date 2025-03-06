Правительство расширило льготы на покупку детских билетов в поездах

Ранее льгота распространялась только на билеты для детей от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул (с 1 июня по 31 августа). Среди требований также указано то, что ребенок должен обучаться на очной форме обучения в общеобразовательных учреждениях. Помимо этого, для поездки в поезде детям необходимо было предъявлять справку из школы. На днях, 3 марта, глава Минтранса Роман Старовойт пообещал, что в скором времени выйдет постановление правительства об отмене подобных справок из школы.