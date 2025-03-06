Мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp

Когда человек откликается, ему объясняют, что нужно просто передать временный доступ к своему WhatsApp. Иногда мошенники говорят, что аккаунт будет использоваться для работы, для регистрации на сервисах или для общения с иностранными клиентами. Далее, по словам эксперта, жертву просят подтвердить вход с нового устройства, отправить код из смс или даже временно передать сим-карту. После этих действий контроль над аккаунтом оказывается у мошенников.