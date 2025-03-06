Мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp

«Мошенники придумали новую схему обмана, связанного с арендой аккаунтов в мессенджерах. Суть в том, что предлагается сдавать в пользование личный аккаунт WhatsApp за небольшую плату — примерно 200 рублей в день. Вроде бы легкий способ заработать, но на деле это ловушка», — рассказал он.
По словам Бийчука, на первом этапе мошенники размещают объявления о возможности сдать номер в аренду в Telegram-каналах, на форумах и сайтах с вакансиями. В них указываются заманчивые условия: простая работа, стабильный доход, быстрые выплаты.
Когда человек откликается, ему объясняют, что нужно просто передать временный доступ к своему WhatsApp. Иногда мошенники говорят, что аккаунт будет использоваться для работы, для регистрации на сервисах или для общения с иностранными клиентами. Далее, по словам эксперта, жертву просят подтвердить вход с нового устройства, отправить код из смс или даже временно передать сим-карту. После этих действий контроль над аккаунтом оказывается у мошенников.
«Злоумышленники начинают писать знакомым владельца, представляясь им, и могут просить срочно перевести деньги, занять в долг или предоставить личные данные. Если в переписке есть голосовые сообщения, их могут использовать для клонирования голоса. Если в чате были паспортные данные, адреса или другие важные сведения, ими также могут воспользоваться мошенники», — объясняет Бийчук.
Если через аккаунт совершаются преступные действия, например вымогательство денег, то разбираться с последствиями придется именно владельцу номера, уверяет эксперт. Обещанных денег никто не переводит, а мошенники просто исчезают, переключаясь на новых жертв.
Однако из-за подозрительной активности WhatsApp быстро обнаруживает нарушение правил и блокирует номер. Восстановить его уже невозможно, так как мессенджер жестко борется со спамерами, заключил Бийчук.
WhatsApp принадлежит компании Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram*).