Минфин пояснил порядок определения налогового резидентства клиентов банков

По действующим нормам банки и другие финансовые организации не должны полагаться на представленную клиентом информацию о его налоговом резидентстве, если у них есть основания полагать, что она перестала соответствовать действительности. В таком случае организация обязана повторно запросить у клиента информацию или документы о его налоговом резидентстве.