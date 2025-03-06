Минфин пояснил порядок определения налогового резидентства клиентов банков

Минфин совместно с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС доработали проект постановления правительства РФ, которым уточняется порядок актуализации информации о налоговом резидентстве, ранее полученной организацией финансового рынка (ОФР) от своих клиентов.
«Данные каналов дистанционного обслуживания организаций финансового рынка (ОФР) не будут являться основанием для автоматического признания/непризнания клиента налоговым резидентом того или иного государства, а будут лишь основанием запросить у клиента обновление информации», — объясняет Минфин.
Предложенный авторами документ возлагает на ОФР «обязанность запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если выявлено преимущественное использование клиентом каналов дистанционного обслуживания, в том числе мобильного приложения, с территории иностранных государств».
Такой запрос финансовая организация должна будет направить клиенту, если более чем половина его обращений к таким сервисам будет фиксироваться из-за рубежа в течение 6 месяцев.
«Предложенные изменения позволят ОФР своевременно обновлять информацию о налоговом резидентстве своих клиентов (выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих) и предоставлять в ФНС России более полную и достоверную информацию», — объясняют авторы.
По действующим нормам банки и другие финансовые организации не должны полагаться на представленную клиентом информацию о его налоговом резидентстве, если у них есть основания полагать, что она перестала соответствовать действительности. В таком случае организация обязана повторно запросить у клиента информацию или документы о его налоговом резидентстве.
Поводом для запроса могут служить любые события, о которых узнала или должна была узнать ОФР и которые могут приводить к изменению информации в отношении налогового резидентства клиента.