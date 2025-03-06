Каждая вторая предпринимательница в России занята в сфере услуг

Также исследователи выяснили, что для женщин мотивацией к созданию своего бизнеса чаще, чем у мужчин, выступает стремление к финансовой независимости (31% респонденток) и возможность иметь больше личного свободного времени (26%). Свой бизнес может повысить гибкость рабочего графика, что в свою очередь облегчает совмещение работы с заботой о семье и детях, добавляется там же.