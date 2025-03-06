Генпрокуратура подала иск к американскому владельцу «Главпродукта»

«С целью придания видимости законности и уклонения от использования и зачисления денег на счета типа С ответчики искусственно раздробили на части размером до 10 млн руб. обязательства по выплате прибыли. Эти действия направлены на скрытый от общества и завуалированный от контролирующих органов вывод финансовых активов за границу в обход установленных законодательством ограничений», — отмечает источник, знакомый с доводами, представленными в иске, добавляя, что после передачи «Главпродукта» под временное управление Росимущества Смирнов «из мести стал блокировать работу временной администрации». «Для этого на электронную почту работников ГК “Главпродукт” он направил письменные указания не сотрудничать и не предоставлять информацию временной администрации, противодействовать деятельности Росимущества и назначенному государством управляющему», — рассказал он.