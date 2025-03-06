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Эксперт оценил риск существенного скачка цен на топливо

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сейчас в России нет риска большого скачка стоимости топлива, несмотря на рост ставок акцизов, так как оптовые цены находятся в «зоне демпфера», а в рознице действует неформальное правило, сдерживающее темпы роста в пределах инфляции, сообщил РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

Источник: © РИА Новости

Минэнерго и Минфин РФ проведут анализ налоговой нагрузки на нефтяников из-за роста ставок акциза на бензин и дизельное топливо, такое поручение дал вице-премьер Александр Новак (РИА Новости ознакомилось с протоколом соответствующего совещания).

«Опасаться существенного роста цен на топливо в крупнооптовом сегменте не стоит, так как установленные в Налоговом кодексе на 2025 год ценовые ориентиры, при устойчивом превышении которых выплаты по демпферу прекращаются, еще не превышены и запас прочности остается достаточно большим», — ответил он на вопрос о наличии риска роста цен на нефтепродукты в РФ на фоне увеличения ставок акцизов.

«В рознице по-прежнему действует “джентльменское соглашение” о непревышении цен на АЗС уровня инфляции», — добавил собеседник агентства. При этом, по словам Колобанова, весенне-летний период для рынка традиционно является предметом особого внимания из-за роста потребления и начала сезона плановых ремонтов на НПЗ. Поэтому основная задача — обеспечить бесперебойное снабжение экономики требуемыми объемами топлива, так как при малейшем дефиците возникают спекулятивные всплески цен.

В России был принят закон о дополнительном увеличении ставок ряда акцизов на 2025−2027 годы, в том числе на моторное топливо. Ставки были подняты на величину, превышающую инфляцию, на 13,3−13,6% по автобензинам и на 16,3% по дизтопливу, отметил эксперт. Правительство тогда обосновало меру необходимостью увеличения финансирования проектов в сфере дорожного строительства (акцизы являются основным источником наполнения дорожных фондов). При этом, чтобы снизить выплаты нефтяникам по демпферу, в формуле его расчета величина акциза была заморожена на уровне 2024 года.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ, и наоборот. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная (условная внутрироссийская) на 10% на бензин и 20% на дизтопливо. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.