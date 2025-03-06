ЕЦБ понизил ставку шестой раз подряд с начала цикла смягчения политики

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 6 марта снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания совета управляющих регулятора.
ЕЦБ снизил ставки на шестом заседании подряд. Депозитная ставка была снижена до 2,5%, базовая ставка — до 2,65%, маржинальная кредитная ставка — до 2,9%. Решение вступит в силу с 12 марта 2025 года.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, почти единогласно прогнозировали снижение депозитной ставки на четверть пункта. Однако мнения относительно дальнейших действий ЕЦБ различаются. Одни экономисты не видят возможности для дальнейшего смягчения ДКП, тогда как другие предполагают, что к началу 2026 года депозитная ставка может снизиться до 1%.
«Принять решение в этот четверг будет несложно, но обсуждения в Совете управляющих, несомненно, станут более жаркими», — отмечала глава отдела исследований валют и денежно-кредитной политики в DZ Bank Соня Мартен. — «Это может быть последнее “очевидное” решение ЕЦБ в этом году».
ЕЦБ все сложнее балансировать между необходимостью сдерживать инфляцию и не допустить при этом рецессии в замедляющейся экономике Еврозоны. Пока риски рецессии перевешивают, и ЕЦБ продолжает цикл смягчения денежно-кредитной политики.
Между тем, экономисты не исключают, что на фоне растущей неопределенности по поводу перспектив экономики Евросоюза и внешних факторов, в первую очередь, геополитических, в цикле смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ может наступить пауза.
По данным Евростата, в четвертом квартале ВВП Еврозоны не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, согласно которым рост должен был составить 0,1%, отмечали в Bloomberg. В Германии объем производства упал на 0,2%, во Франции — на 0,1%.
Экономика Германии — промышленного центра Европы — сокращается два года подряд. В 2024 году падение составило 0,2%, в 2023-м — 0,3%. В предыдущий раз такое случалось в 1950 году. Германия — единственная из стран «Большой семерки», экономика которой продемонстрировала отрицательную динамику в 2023 году.
При этом инфляция в Еврозоне остается устойчивой. По данным Евростата, потребительские цены в странах Евросоюза выросли на 2,4% в годовом исчислении в феврале, по сравнению с 2,5% в январе, отмечают в Bloomberg. Это выше медианной оценки, полученной агентством по итогам собственного опроса 2,3%.
Повод для оптимизма дает инфляция в сфере услуг, которая замедлилась с 4% до 3,7%, сообщает Bloomberg. Это первое значительное снижение с апреля 2024 года. Между тем, как отмечают в The Economist, среди 18 развитых стран, где уже опубликованы данные январь, инфляция в сфере услуг поднялась с недавних минимумов. В Португалии она выросла на процентный пункт, в Эстонии — на 3,7 п.п.
У ЕЦБ есть и другие причины для осторожности. Торговые пошлины США могут нанести ущерб перспективам роста региона.
Разрешение украинского кризиса — какой бы отдаленной эта перспектива ни казалась на данном этапе — могло бы значительно улучшить перспективы экономики Еврозоны, пишет Bloomberg. Между тем, ЕС и США пока не выработали единой позиции по урегулированию конфликта на Украине, что усложняет подготовку переговоров о мире.
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