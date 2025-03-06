ЕЦБ понизил ставку шестой раз подряд с начала цикла смягчения политики

Повод для оптимизма дает инфляция в сфере услуг, которая замедлилась с 4% до 3,7%, сообщает Bloomberg. Это первое значительное снижение с апреля 2024 года. Между тем, как отмечают в The Economist, среди 18 развитых стран, где уже опубликованы данные январь, инфляция в сфере услуг поднялась с недавних минимумов. В Португалии она выросла на процентный пункт, в Эстонии — на 3,7 п.п.