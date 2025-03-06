«Доллар — конечно, мощная валюта, у неё большой оборот, но, тем не менее, он должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой», — заявил Титов.
Доллар должен быть преимущественно платежным средством, заявил Титов
ПЕКИН, 6 мар — РИА Новости. Доллар должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.