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Доллар должен быть преимущественно платежным средством, заявил Титов

ПЕКИН, 6 мар — РИА Новости. Доллар должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

Источник: Reuters

«Доллар — конечно, мощная валюта, у неё большой оборот, но, тем не менее, он должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой», — заявил Титов.