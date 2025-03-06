Число ИП в России в начале 2025 года превысило 4,5 миллиона

«Исследование показало, что за последние три года (с 2022-го по 2025 год) общее количество индивидуальных предпринимателей в России стало больше на 23,07%», — сообщают авторы. По их данным, если на начало 2022 года в России общее количество ИП превышало 3,707 миллиона, то 1 января 2025 года их было уже 4,563 миллиона.