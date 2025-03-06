ЦБ Турции снизил ставку третий раз подряд — до 42,5%

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 6 марта, снизил ключевую ставку еще на 250 б.п., опустив ее до уровня 42,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Регулятор снижает ставку на третьем заседании подряд. В феврале она была понижена также на 250 б.п, до 45% годовых. В декабре 2024 года ставку снизили с 50% до 47,5% и это стало первым движением вниз за два года. До этого ЦБ Турции сохранял ставку на уровне 50% годовых восемь заседаний подряд, чтобы сдержать высокую инфляцию.
Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали, что на заседании в марте Центральный банк Турции понизит ставку на 250 б.п. Экономисты посчитали, что поводом для такого решения стало снижение инфляции в прошлом месяце больше, чем ожидалось, до 39,05% — самого низкого уровня за двадцать месяцев. При этом аналитики отметили, что хотя более низкие затраты по займам подстегнут экономику, они также осложнят ситуацию с динамикой цен.
Агентство пишет, что еще одна задача монетарных властей — убедить граждан хранить сбережения в лирах, пока снижаются ставки. По данным экономистов Goldman Sachs Group, в прошлом месяце валютные депозиты увеличились примерно на $10 млрд. В этом году лира потеряла 3% своей стоимости по отношению к доллару, что является одним из худших показателей для развивающихся рынков (после аргентинского песо). Высокие ожидания домохозяйств и бизнеса по инфляции являются рисками для дезинфляции. Дело в том, что ожидания роста цен могут привести к закупкам товаров, тогда как ЦБ напротив пытается охладить спрос.
В начале февраля Центральный банк Турции пообещал сохранить жесткую денежно-кредитную политику на фоне ухудшающихся прогнозов по инфляции и предупредил, что может даже приостановить снижение процентных ставок, если ценовое давление усилится. Как отмечал Bloomberg, председатель ЦБ Фатих Карахан удивил экономистов, повысив прогноз инфляции на конец года до 24% с 21% в ноябре.
Экономист Bloomberg Economics Сельва Бахар Базики ожидает, что регулятор снизит процентную ставку до 25% к концу года. При этом он отмечает, что несмотря на замедление инфляции в феврале, риски ее повышения преобладают над ценовыми прогнозами. К таким рискам экономист, в том числе, отнес возможный рост стоимости коммунальных услуг и еще более быстрые темпы обесценивания лиры, особенно с учетом высокой неопределенности в мировой торговой политике.
Как Турция пришла к высокой ставке
До середины 2023 года решения турецкого ЦБ кардинально расходились с общепринятыми мировыми практиками денежно-кредитной политики, которые предполагают повышение ставки при ускорении роста цен. С 2021 года учетная ставка ЦБ Турции последовательно снижалась, несмотря на ослабление курса лиры и разгон цен, и была понижена с 19% до 8,5% годовых к февралю 2023 года. По итогам февраля 2023 года инфляция в стране составила 55,2%. Многие экономисты объясняли усиление инфляции в стране дешевыми кредитами.
В июне 2023 года ЦБ Турции отказался от нетрадиционного подхода и почти вдвое повысил ключевую ставку — с 8,5% до 15% годовых, чтобы остановить рост цен. С июня 2023-го по март 2024 года регулятор в общей сложности увеличил стоимость заимствований на 4150 б.п. — до 50% годовых. На этом уровне ставка оставалась восемь месяцев подряд, до декабря 2024 года.