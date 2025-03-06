ЦБ Турции снизил ставку третий раз подряд — до 42,5%

Агентство пишет, что еще одна задача монетарных властей — убедить граждан хранить сбережения в лирах, пока снижаются ставки. По данным экономистов Goldman Sachs Group, в прошлом месяце валютные депозиты увеличились примерно на $10 млрд. В этом году лира потеряла 3% своей стоимости по отношению к доллару, что является одним из худших показателей для развивающихся рынков (после аргентинского песо). Высокие ожидания домохозяйств и бизнеса по инфляции являются рисками для дезинфляции. Дело в том, что ожидания роста цен могут привести к закупкам товаров, тогда как ЦБ напротив пытается охладить спрос.