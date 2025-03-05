В США выдали кредиты на 333 миллиона долларов заемщикам старше 115 лет

Ранее глава DOGE предприниматель Илон Маск пошутил, что в США живут много вампиров, отреагировав таким образом на таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия. Согласно таблице, среди получателей пособий в США есть не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120−249 лет, но также один «долгожитель», отнесенный к возрастной группе 360−369 лет.