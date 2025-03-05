В США выдали кредиты на 333 миллиона долларов заемщикам старше 115 лет

«В 2020—2021 годах Управление по делам малого бизнеса США предоставило 3095 кредитов… на сумму 333 миллиона долларов заемщикам старше 115 лет, которые все еще были отмечены как живые в базе данных социального обеспечения», — говорится в сообщении DOGE в соцсети X.
Как уточнили в ведомстве, в одном из случаев кредит на сумму 36 тысяч долларов «получил» заемщик в возрасте 157 лет.
Ранее глава DOGE предприниматель Илон Маск пошутил, что в США живут много вампиров, отреагировав таким образом на таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия. Согласно таблице, среди получателей пособий в США есть не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120−249 лет, но также один «долгожитель», отнесенный к возрастной группе 360−369 лет.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.