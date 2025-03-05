В США подорожают омары из-за пошлин против Канады

США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, «зеркальные» пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
Американский импорт омаров в 2024 году практически полностью зависел от Канады. Так, оттуда завезли 99,5% живых, свежих или охлажденных омаров на 353,7 миллиона долларов и 99,4% мороженых — на 645,9 миллиона долларов. Кроме того, 99,5% ввозимых Штатами приготовленных омаров на 384 миллиона долларов также были из Канады.
Сильно зависит от канадцев и американский импорт живых, свежих или охлажденных гребешков — их доля в импорте США достигла в прошлом году 98,8% с объемом поставок в 84,8 миллиона долларов. Однако в поставках мороженых гребешков и подвергнутых тепловой обработке США полагаются и на другие страны, а доля Канады в поставках этих продуктов составила только 12% и 39% соответственно.
Также Вашингтон покупал у Оттавы 84,8% палтуса на 143,8 миллиона долларов, 83,3% мороженых крабов на 885,3 миллиона, 81,2% живых, свежих или охлажденных устриц на 54,3 миллиона долларов. Еще Канада заняла заметную долю в 47,8% в поставках в США атлантического лосося — на 570,3 миллиона долларов.
Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя — импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров — тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.