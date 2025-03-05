В США подорожают омары из-за пошлин против Канады

Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя — импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров — тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.