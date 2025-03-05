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В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Депутаты парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) единогласно утвердили указ ее главы Вадима Красносельского о продлении чрезвычайного экономического положения на 30 суток, до 9 апреля включительно, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ситуация с поставками газа в республику остается нестабильной. Объемов голубого топлива, поступающего в Приднестровье, не хватает для полноценной работы промышленных предприятий.

Режим чрезвычайного экономического положения в экономике в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года, действие особого правового режима на территории республики продлевается уже третий раз.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.