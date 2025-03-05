В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике

Ситуация с поставками газа в республику остается нестабильной. Объемов голубого топлива, поступающего в Приднестровье, не хватает для полноценной работы промышленных предприятий.
Режим чрезвычайного экономического положения в экономике в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года, действие особого правового режима на территории республики продлевается уже третий раз.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.