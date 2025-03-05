В феврале только в трех крупных городах России снизились цены на жилье

Снижение цен на рынке вторичного жилья в феврале продолжило замедляться: отрицательная динамика зафиксирована только в трех городах из 50 исследуемых против восьми в январе. Такие данные по запросу «РБК-Недвижимости» предоставили в консалтинговой компании SRG.
К концу прошлого года тенденция по снижению цен на вторичном рынке в крупных городах усилилась. По данным SRG, в декабре цены на жилье снизились в 14 городах. Но в январе тренд развернулся — и число городов с отрицательной динамикой резко сократилась: с 14 до восьми. В феврале тенденция усилилась — жилье подешевело только в трех городах:
- Астрахани, на 0,71%, до 78 тыс. руб. за 1 кв. м,
- Новокузнецке, на 0,57%, до 92,2 тыс. руб. за 1 кв. м,
- Саратове, на 0,29%, до 96,3 тыс. руб. за 1 кв. м.
Для сравнения, в январе цены на вторичное жилье сильнее всего снизились в Краснодаре (-1,02%), Ярославле (-0,51%) и Новокузнецке (-0,48%).
Как считали
Автоматизированная система оценки недвижимости SRG с помощью искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения рассчитала, как менялась средняя стоимость 1 кв. м в 50 городах России с самыми крупными рынками вторичного жилья в феврале 2025 года. Статистика включает среднюю цену 1 кв. м предложений на основных платформах объявлений и в региональных базах (всего свыше 100 источников).
«Основной фактор, который поддерживает текущую динамику, — это рост количества сделок за наличные. Привлечение заемных средств в виде ипотеки значительно сократилось из-за высоких ставок», — пояснил «РБК-Недвижимости» февральскую динамику цен партнер, руководитель «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максим Русаков.
По его мнению, дальнейшее изменение цен на вторичном рынке крупных городов будет зависеть от того, как владельцы сбережений будут распоряжаться накопленными на банковских депозитах средствами. «По данным банковских аналитиков, объем денег на вкладах позволяет выкупить всю недвижимость, которая уже есть на рынке, и при этом часть средств еще останется. Если эти средства начнут активнее перетекать в недвижимость, это может закрепить тренд на рост цен в ближайшие месяцы», — не исключил Максим Русаков.
Доля сделок за наличные растет
На вторичном рынке жилья подавляющее большинство сделок сейчас проходит без использования ипотеки. В риелторской компании «Инком-Недвижимость» долю сделок за наличные на вторичном рынке Москвы в январе оценили в 90%, что стало рекордным показателем с марта 2016 года. При этом, пока действовали низкие ставки, ипотека в продажах занимала больше половины. Все чаще за наличные покупают и новостройки. По данным ЦБ, доля собственных средств россиян на счетах эскроу выросла с 40% в 2023 году до 60% в 2024-м.
Где жилье подорожало сильнее всего
Согласно исследованию, в большинстве крупных городов жилье в феврале подорожало. Сильнее всего цены на вторичку в последний месяц зимы выросли в Курске — почти на 3%, до 96,2 тыс. руб. за «квадрат». В январе Курск тоже возглавлял рейтинг, отодвинув на второе место предыдущего лидера — Махачкалу.
В феврале Махачкала снова утратила позиции и переместилась на третье место (+2,35%). А второе место занял Калининград (+2,51%), который месяц назад был четвертым. Средняя цена 1 кв. м в Калининграде на начало марта оценивается аналитиками в 128 тыс. руб., а в Махачкале — в 114,4 тыс. руб.
В топ-5 городов-лидеров с самым подорожавшим жильем в феврале вошли также Киров (+2,18%, до 101,1 тыс. руб. за 1 кв. м) и Иркутск (+2,12%, до 132,2 тыс. руб. за 1 кв. м).
Рост цен ускорился
В феврале подорожание не просто охватило почти все исследуемые города, но и усилились сами темпы роста. Например, в Москве, занявшей шестое место среди самых подорожавших городов, в феврале средняя стоимость «квадрата» увеличилась на 2% после 1,8% в январе. К началу марта 1 кв. м вторичного жилья в столице оценивается в 337,1 тыс. руб.
Ускорился рост цен в Санкт-Петербурге. Там жилье в феврале подорожало на 1,7% против 1,4% в январе и составило 215,2 тыс. руб. за 1 кв. м. Похожим образом ситуация развивалась в Казани. Здесь рост цен на вторичное жилье в феврале составил 1,29% против 0,49% в январе. Средняя цена 1 кв. м в Казани к началу марта превысила 176,6 тыс. руб.