В феврале только в трех крупных городах России снизились цены на жилье

По его мнению, дальнейшее изменение цен на вторичном рынке крупных городов будет зависеть от того, как владельцы сбережений будут распоряжаться накопленными на банковских депозитах средствами. «По данным банковских аналитиков, объем денег на вкладах позволяет выкупить всю недвижимость, которая уже есть на рынке, и при этом часть средств еще останется. Если эти средства начнут активнее перетекать в недвижимость, это может закрепить тренд на рост цен в ближайшие месяцы», — не исключил Максим Русаков.