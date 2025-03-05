Трамп заявит об «экономической катастрофе» в США после Байдена

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация приняла страну в состоянии «экономической катастрофы», однако теперь страна находится на пути к беспрецедентному росту, говорится в выдержках из предстоящего выступления американского лидера перед Конгрессом, которые обнародовал Белый дом.