Трамп заявит об «экономической катастрофе» в США после Байдена

«Мы унаследовали от прошлой администрации экономическую катастрофу и инфляционный кошмар. Их политика привела к росту цен на энергоресурсы, продукты питания и к потере контроля над базовыми потребностями миллионов американцев», — заявил Трамп.
По словам президента США, его команда уже предприняла решительные шаги для исправления ситуации.
«Мы добились большего за 43 дня, чем другие администрации за 4 или 8 лет. Америка вернула себе уверенность, экономический рост набирает обороты, а впереди нас ждет величайший подъем в истории страны», — подчеркнул Трамп.