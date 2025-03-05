Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявит об «экономической катастрофе» в США после Байдена

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация приняла страну в состоянии «экономической катастрофы», однако теперь страна находится на пути к беспрецедентному росту, говорится в выдержках из предстоящего выступления американского лидера перед Конгрессом, которые обнародовал Белый дом.

Источник: AP 2024

«Мы унаследовали от прошлой администрации экономическую катастрофу и инфляционный кошмар. Их политика привела к росту цен на энергоресурсы, продукты питания и к потере контроля над базовыми потребностями миллионов американцев», — заявил Трамп.

По словам президента США, его команда уже предприняла решительные шаги для исправления ситуации.

«Мы добились большего за 43 дня, чем другие администрации за 4 или 8 лет. Америка вернула себе уверенность, экономический рост набирает обороты, а впереди нас ждет величайший подъем в истории страны», — подчеркнул Трамп.