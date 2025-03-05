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США введут ответные пошлины на завышенные пошлины, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. США 2 апреля введут ответные тарифы против стран, взимающих завышенные пошлины на американские товары, заявил во вторник президент Дональд Трамп.

Источник: РИА "Новости"

«Индия облагает наши автомобили пошлинами свыше 100%, Китай — вдвое больше, чем мы с них, а Европа делает то же самое. Это закончится 2 апреля», — сказал Трамп, выступая перед конгрессом.

По его словам, США больше не намерены терпеть неравноправные торговые условия. «Если другие страны не допускают нас на свой рынок, мы поступим с ними так же. Мы возьмем триллионы долларов и создадим рабочие места, каких еще не было», — отметил Трамп.

Президент также подчеркнул, что новая политика направлена на защиту национального производства и американской экономики. «С 2 апреля ответные пошлины вступят в силу», — подчеркнул он.