Правительству предложили брать взнос с оборота возвращающихся компаний

«Прошу Вас рассмотреть возможность введения санкционных мер по отношению к компаниям, ушедшим с российского рынка после 24 февраля 2022 года, и в настоящее время изъявляющим желание вернуться в Россию. Одной из таких мер могло бы стать введение так называемого патриотического взноса в бюджет страны в размере 5% от прибыли, задекларированной компаниями на российском рынке за 2021 год, но не менее 10 миллионов рублей», — говорится в письме ассоциации за подписью ее президента Рахмана Янсукова.