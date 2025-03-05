Правительству предложили брать взнос с оборота возвращающихся компаний

Соответствующие обращения направлены также на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
«Прошу Вас рассмотреть возможность введения санкционных мер по отношению к компаниям, ушедшим с российского рынка после 24 февраля 2022 года, и в настоящее время изъявляющим желание вернуться в Россию. Одной из таких мер могло бы стать введение так называемого патриотического взноса в бюджет страны в размере 5% от прибыли, задекларированной компаниями на российском рынке за 2021 год, но не менее 10 миллионов рублей», — говорится в письме ассоциации за подписью ее президента Рахмана Янсукова.
По мнению бизнес-патриотов, данные средства «могли бы быть направлены в качестве целевого взноса на выплаты гражданскому населению России, пострадавшему от действий вооруженных сил противника, в первую очередь, в Курской, Белгородской и Брянской областях».
В ассоциации подчеркивают, что в последние дни в информационном пространстве России все чаще обсуждается возможность возвращения на российский рынок западных компаний, ушедших из нашей страны вскоре после начала специальной военной операции.
«Российскому патриотически настроенному бизнесу удалось преодолеть кризис и заполнить отечественной продукцией освободившиеся ниши. Это позволило не только сохранить предложение на фоне возросшего спроса, но и удовлетворить потребности граждан России», — добавляется в обращении.
В настоящий момент, благодаря слаженным действиям правительства Российской Федерации, российская экономика не только успешно преодолела кризис, но и вышла на бесперебойную работу, набрав высокие темпы, отмечают в «АВАНТИ». «Не случайно, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2024 году доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности составила 3,55%, что вывело ее на четвертое место в мире. Согласно прогнозу МВФ на 2029 год, Россия останется четвертой, то есть сохранит завоеванные позиции», — указано в письме.
Как известно, конкуренция способствует снижению инфляции, что благоприятно отражается на уровне цен для конечных потребителей, поэтому возврат западных производителей будет полезен для российской экономики, считают в «АВАНТИ». «В то же время компании, имеющие намерение вернуться на отечественный рынок, на наш взгляд, должны нести ответственность за ранее предпринятые действия, так как их целью было нанесение ущерба российской экономике, а значит и гражданам страны», — сказано в тексте обращения.
Бизнес-патриоты просят поддержать их инициативу и готовы принять участие в разработке проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации предложения.