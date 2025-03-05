Банк России повысил официальный курс доллара

Так, курс доллара подняли с 89,2448 рубля до 89,7878 рубля. Курс евро регулятор также повысил с 93,9034 рубля до 95,7035 рубля.
Кроме того, Банк России поднял официальный курс юаня — до 12,289 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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