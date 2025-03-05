Мосбиржа собралась обсудить добавление облигаций на торги выходного дня

«Мы планируем обсудить это еще раз с участниками. У нас есть профильные комитеты, в том числе комитет по инструментам с фиксированной доходностью. Если участники рынка посчитают, что необходимо расширить и типы инструментов за счет облигаций, безусловно, мы эту задачу поставим», — сказал он.