Мосбиржа собралась обсудить добавление облигаций на торги выходного дня

Московская биржа планирует обсудить с участниками рынка добавление облигаций на торги выходного дня, рассказал журналистам управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин в кулуарах Форума лидеров рынка управления активами, организованного «Эксперт РА». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«Мы планируем обсудить это еще раз с участниками. У нас есть профильные комитеты, в том числе комитет по инструментам с фиксированной доходностью. Если участники рынка посчитают, что необходимо расширить и типы инструментов за счет облигаций, безусловно, мы эту задачу поставим», — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, когда будут проводиться обсуждения, Блохин допустил, что в 2025 году. На вопрос о том, какие облигации могут быть впоследствии допущены к торгам, он сказал, что это зависит от итогов обсуждения.
В изначальной версии концепции торгов выходного дня Мосбиржа хотела запустить торги облигациями в субботу и воскресенье. В частности, в документе было указано, что биржа планирует добавить облигации эмитентов с высоким кредитным рейтингом (РЖД, Альфа-банк и др.), а также облигации федерального займа (ОФЗ).
Согласно финальному техническому плану подключения, с которым ознакомились «РБК Инвестиции», окончательный запуск торгов выходного дня запланирован на 5 июля. С этого дня инвесторам станут доступны акции, паи ПИФов и инструменты срочного рынка. Об облигациях в этом документе речи не идет.
В кулуарах форума от «Эксперт РА» Борис Блохин также поделился планами биржи расширить список акций для торгов в выходные дни в течение ближайшего месяца-двух. По его словам, на данном этапе очень важно посмотреть, как формируется ликвидность и избежать резкого увеличения количества инструментов. Поэтому торговая площадка нацелена на поэтапное добавление инструментов — «буквально 5−7 акций» за одну итерацию.
Блохин также добавил, что биржа сейчас стремится к созданию единого списка торгуемых инструментов на всех дополнительных сессиях, включая утренние торги, так как это будет проще для участников рынка. Так, в июле-августе этого года на торгах выходного дня могут появиться паи биржевых паевых инвестфондов.
Помимо прочего, Мосбиржа собирается рассчитывать по выходным индекс дополнительной сессии IMOEX2 после запуска торгов на срочном рынке, добавил он.
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