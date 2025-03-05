Крупный бизнес предупредил о рисках реформирования процедуры банкротства

Минэкономразвития впервые представило законопроект о банкротстве юридических лиц в марте 2020 года и планировало внести его в Госдуму до конца того же года, но из-за многочисленных замечаний заинтересованных ведомств и бизнеса подготовка проекта затянулась. С тех пор он несколько раз корректировался и был внесен в Думу в мае 2021 года, однако на фоне начала военных действий на Украине и введения масштабных санкций против России реформу отложили. Рассмотрение законопроекта в первом чтении не состоялось до сих пор.