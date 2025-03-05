Индекс Мосбиржи, отчет «Полюса», акции «Абрау-Дюрсо»: дайджест

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 4 марта индекс Мосбиржи прибавил 3,05%, до 3241,63 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил вторник выше — на отметке 3261,24 пункта, прибавив 2,66%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии подрос на 3,05%, до 1144,25 пункта.
На утренней сессии 5 марта IMOEX2 теряет 0,8%, до 3235,06 пункта по данным на 8:32 мск.
По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, сырьевой и валютный факторы для российского рынка акций ухудшились. Он отмечает, что нефтяные цены, которые достигли самых низких с сентября 2024 года уровней, приблизились к трехлетним минимумам.
При этом эксперт считает, что ключевую роль в динамике всех рублевых активов по-прежнему играет фактор геополитики. В частности, по его мнению, рост индекса Мосбиржи накануне вызвало сообщение Reuters о том, что США разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России. Позитива на рынке добавило и новость о том, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине.
Вечером президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X, что «пришло время все исправить» после перепалки с Трампом и Вэнсом в Белом доме. Также он предложил возможные первые шаги, направленные на прекращение конфликта: освобождение пленных и «перемирие в небе и море», предусматривающее отказ от ракетных ударов, использования дальнобойных беспилотников, ударов по энергетике. Это вызвало резкий всплеск котировок на вечерней сессии.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин отмечает, что коридор колебаний индекса Мосбиржи очень широкий. «Его нижняя граница — в районе 3125−3150 пунктов. Сверху область сопротивления расположена на 3350−3375 пунктов. Ждем продолжения торгов в этих границах», — говорит он.
По словам аналитика финансовой группы «Финам» Гордея Смирнова, в ходе недавней коррекции индекс Мосбиржи снизил перегретость по индикатору RSI и отскочил от уровня поддержки в районе 3150 пунктов. Аналитик считает, что ближайшей целью роста выступает уровень сопротивления около 3270 пунктов, преодоление которого может открыть путь к годовым максимумам.
Отчетность «Полюса»
В среду, 5 марта, «Полюс» опубликует финансовые результаты по МСФО за второе полугодие и весь 2024 год.
По оценкам аналитиков Альфа-Банка, во втором полугодии выручка компании может вырасти на 48% год к году и составить $4,5 млрд. При этом основными драйверами роста станут увеличение объемов производства и продаж золота, а также значительное повышение цен на драгоценный металл — на 38% год к году. В банке ожидают, что EBITDA может вырасти на 65%, до $3,6 млрд, а рентабельность — достигнуть рекордных 80%.
Эксперты также прогнозируют снижение долговой нагрузки «Полюса» — чистый долго сократится до $6,6 млрд, а коэффициент чистый долг/EBITDA улучшится до 1,2х.
В Альфа-Банке не исключают, что «Полюс» может выплатить дивиденды за четвертый квартал 2024 года. Аналогичного мнения придерживается аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов. «Согласно нашим расчетам, финальный дивиденд компании по итогам 2024 года, фактически являющийся выплатой за 4-й квартал, может составить ₽340 на акцию с доходностью 1,7% к текущим котировкам», — пишет эксперт.
«Рассчитываем, что “Полюс” покажет солидные результаты по итогам прошлого полугодия благодаря удачной внешней конъюнктуре (удорожанию золота и ослаблению рубля) и повышению производственных показателей», — пишут аналитики «БКС Мир инвестиций».
В «БКС Мир инвестиций» ожидают роста выручки «Полюса» на 57%, до $4,5 млрд в результате существенного роста цен на золото и объемов производства и продаж, EBITDA на этом фоне и в результате ослабления рубля увеличится на 69%, до $3,6 млрд, рентабельность по EBITDA — до рекордных 80%.
В тоже время, в БКС ожидают, что увеличение капитальных расходов и отток в оборотный капитал снизят свободный денежный поток на 4%, до $858 млн. «Свободный денежный поток будет незначительно хуже в годовом сопоставлении из-за роста инвестиций (прежде всего, на освоение Сухого Лога) и оттока в оборотный капитал», — пояснили аналитики БКС. Соотношение чистый долг/EBITDA сократится до 1,1х, считают в брокере.
Акции «Абрау-Дюрсо»
Акции «Абрау-Дюрсо» стали абсолютными лидерами на российском рынке акций по итогам торгов 4 марта, прибавив 21,97%, до ₽235,4 за бумагу.
«Совет директоров компании принял решение провести допэмиссию. В рамках нее цена размещения обыкновенных акций составит ₽275, что существенно выше рыночной стоимости. Это выступило причиной резкого подъема котировок», — пояснил динамику акций компании эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
О планах увеличить уставный капитал на 11,5 млн акций по закрытой подписке в пользу единственного инвестора (ООО «Актив Капитал») стало известно еще в конце прошлого года и изначально привело к падению котировок.
«Однако уставный капитал “Абрау-Дюрсо” после размещения дополнительных акций увеличится всего на 11,7%, поэтому значительного размытия долей мы не ожидаем», — подчеркнула аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Цели дополнительной эмиссии и причины высокой цены размещения неизвестны. Эксперт предположила, что привлеченные средства будут направлены на расширение и/или модернизацию производства.
«По нашему мнению, через несколько дней активный рост котировок компании сменится коррекцией. Новый позитивный импульс ее акциям способны придать публикация сильного отчета по МСФО за 2024 год и объявление о дивиденде за этот период», — полагает Наталья Мильчакова. Целевая цена Freedom Finance Global по акциям «Абрау-Дюрсо» на текущий год — ₽260.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:35 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить доллары можно по ₽90,59, продать — по ₽91,51;
- Банк Казани (ст. м. «Улица 1905 года», «Сокольники»): купить доллары можно по ₽90,99, продать — по ₽90,15.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽96,79, продать — по ₽96,76;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽96,8, продать — по ₽94,55.
Корпоративные события
«Хэдхантер». Финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2024 год.
«Полюс». Финансовые результаты за второе полугодие и весь 2024 год.
МТС. Финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2024 год.
МТС-Банк. Финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2024 год.
Другие важные события
JetLend: СПБ Биржа допустит к торгам акции компании.
Минфин: отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале.
Минфин: аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26230 и ОФЗ-ПД серии 26246.
Росстат: оценка индекса потребительских цен с 25 февраля по 3 марта.
Росстат: ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России» за январь.
Росстат: данные о финансовых результатах деятельности организаций в 2024 году и о деловой активности организаций в феврале.
Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в феврале — 11:55 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в феврале — 13:00 мск.
США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP в феврале — 16:15 мск.
США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit в феврале — 17:45 мск.
США: промышленные заказы в январе — 18:00 мск.
США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в феврале — 18:00 мск.
США: запасы нефти, изменение за неделю по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.
США: экономический обзор ФРС «Бежевая книга» — 22:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3241,63 (+3,05%).
Индекс РТС: 1144,25 (+3,05%).
S&P 500: 5778,15 (-1,22%).
Dow Jones Industrial Average: 42 520,99 (-1,55%).
NASDAQ Composite: 18 285,16 (-0,35%).