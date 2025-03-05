Индекс Мосбиржи, отчет «Полюса», акции «Абрау-Дюрсо»: дайджест

По оценкам аналитиков Альфа-Банка, во втором полугодии выручка компании может вырасти на 48% год к году и составить $4,5 млрд. При этом основными драйверами роста станут увеличение объемов производства и продаж золота, а также значительное повышение цен на драгоценный металл — на 38% год к году. В банке ожидают, что EBITDA может вырасти на 65%, до $3,6 млрд, а рентабельность — достигнуть рекордных 80%.