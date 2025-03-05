Что изменилось в оформлении налоговых вычетов в 2025 году

Увеличили размер социальных вычетов в 2024 году
С 2024 года значительно увеличены размеры социальных налоговых вычетов. Теперь налогоплательщики смогут получить возврат части затрат на лечение, спортивные занятия, образование и страховые платежи в повышенных пределах.
Общий социальный вычет: максимальная сумма расходов, с которой можно получить социальный вычет, возросла с 120 000 до 150 000 рублей. Это позволяет вернуть до 19 500 рублей из уплаченных налогов.
Вычет на образование родственников: размер лимита для вычетов на оплату обучения детей и близких родственников увеличился до 110 000 рублей. Максимальная сумма возврата в данном случае составит 14 300 рублей.
Повышенные лимиты действуют только на те расходы, которые произведены с 1 января 2024 года. Заявления на возврат за 2023 и 2022 годы остаются в рамках прежних ограничений: 120 000 рублей для спорта, лечения и оплаты собственного образования, 50 000 рублей — для оплаты за образование родственников.
Изменили стандартные налоговые вычеты на детей
Также с 2024 года были внесены коррективы в механизм предоставления стандартных налоговых вычетов на детей, включая повышение их размеров:
- На первого ребенка: лимит оставили прежним — 1400 рублей.
- На второго ребенка: сумма вычета увеличена до 2800 рублей.
- На третьего и последующих детей: размер вычета вырос с 3000 до 6000 рублей.
Для опекунов, попечителей, приемных родителей и их супругов сумма вычета на ребенка-инвалида увеличена в два раза — с 6000 до 12 000 рублей. Эти положения также распространяются на студентов дневного отделения, аспирантов, ординаторов, интернов и учащихся моложе 24 лет, имеющих инвалидность I или II группы.
Сохранилось право на двойной налоговый вычет для единственного родителя, приемного родителя, усыновителя, опекуна или попечителя. При этом налоговый вычет на ребенка с инвалидностью складывается с вычетом за очередность рождения.
Дополнительно увеличен порог дохода, при котором налогоплательщик может претендовать на такие вычеты: с 2024 года он составляет 450 000 рублей (ранее — 350 000 рублей).
Расширили упрощенную процедуру получения налоговых вычетов
С 2025 года в рамках Федерального закона № 58-ФЗ от 23 марта 2024 года упрощенная процедура получения налоговых вычетов распространится на новые категории расходов:
- Взносы по договорам долгосрочных пенсионных сбережений: применимо для договоров, заключенных с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) по установленным нормам законодательства.
- Операции на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС): касается счетов, открытых с 2024 года.
Также упрощенный порядок начнет использоваться для возврата вычетов по расходам на лечение, спорт и образование, произведенным после 1 января 2024 года.
Внесли изменения в правила вычетов для граждан, которые платят НДФЛ по повышенным ставкам
С 2025 года россияне, у которых действует повышенная ставка налога на доходы физических лиц и которые приобретают жилье в ипотеку, смогут рассчитывать на получение налогового вычета в размере до 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщил РИА Новости Сергей Гаврилов, председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности и член Национального финансового Совета Центробанка России.
Увеличенный вычет будет доступен налогоплательщикам с более высоким уровнем доходов. Изменения связаны с внедрением прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, которую будут рассчитывать по следующим ставкам:
- 13% — с доходов до 2,4 млн рублей в год (или до 200 тыс. рублей в месяц).
- 15% — с доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей в год (или от 200 тыс. до 416,7 тыс. рублей в месяц).
- 18% — с доходов от 5 млн до 20 млн рублей в год (или от 416,7 тыс. до 1,67 млн рублей в месяц).
- 20% — с доходов от 20 млн до 50 млн рублей в год (или от 1,67 млн до 4,17 млн рублей в месяц).
- 22% — с доходов свыше 50 млн рублей в год (или свыше 4,17 млн рублей в месяц).
Обновили особенности подачи документов
С 2025 года налогоплательщикам больше не потребуется собирать традиционный пакет подтверждающих документов (копии договоров, лицензий и квитанций). Вместо этого потребуется только единая справка о платеже. Правила подачи таких справок были унифицированы для всех видов вычетов, включая медицинские услуги. Теперь отдельные формы документов разработаны для каждой категории расходов.
Для оформления налоговых возвратов за периоды до 2024 года все еще потребуется полный комплект документов, как и прежде.
Автоматизация и сроки оформления налоговых вычетов
Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает развивать цифровые сервисы, обеспечивающие получение вычетов в упрощенном формате:
- Информация о праве на налоговый вычет поступает в налоговые органы автоматически от банков и других агентов.
- На основании этих данных в личном кабинете налогоплательщика формируется предварительное заявление, которое необходимо проверить, подписать и отправить на проверку.
Сроки обработки документов в упрощенном порядке составляют:
- Формирование заявления ФНС — до 20 марта, если данные поступили до 25 февраля текущего года. Если данные были поданы позже, заявление готовится за 20 календарных дней.
- Камеральная проверка — 30 календарных дней.
- Выплата денежных средств — в течение двух недель после завершения проверки.
Для традиционного способа подачи заявлений сроки остаются прежними, а проверка будет длиться около 10 дней.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»