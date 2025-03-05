Что изменилось в оформлении налоговых вычетов в 2025 году

С 2025 года россияне, у которых действует повышенная ставка налога на доходы физических лиц и которые приобретают жилье в ипотеку, смогут рассчитывать на получение налогового вычета в размере до 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщил РИА Новости Сергей Гаврилов, председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности и член Национального финансового Совета Центробанка России.