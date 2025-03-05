Американские инвесторы получат контроль над портами в Панамском канале

Трамп после избрания на пост президента заявил, что США могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены — он указал на высокие тарифы для американских кораблей. США участвовали в строительстве канала в первой половине ХХ века, объект был передан Панаме в 1977 году и полностью перешел под контроль властей страны в 1999-м.