Акции «Газпрома» выросли на задержке с планом отказа ЕС от газа из России

В прошлом году экспорт российского газа в ЕС вырос. В частности, в 2024 году около 17,4 млн т, или 52%, всего экспортированного из России СПГ пришлось на рынок, Европы следует из данных аналитической компании Kpler. Это на 4 процентных пункта больше, чем в 2023-м. Рост произошел, несмотря на ужесточение риторики Евросоюза в отношении сжиженного природного газа из России и ввод санкций, запрещающих реэкспорт через территорию ЕС для поставок в третьи страны.