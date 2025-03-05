Акции «Газпрома» выросли на задержке с планом отказа ЕС от газа из России

Котировки «Газпрома» на максимуме подскочили на 2,35%, до ₽178 за акцию, свидетельствуют данные торгов Московской биржи на 12:06 мск. Бумаги начали расти на сообщениях СМИ о том, что ЕС отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа. В частности, об этом сообщило агентство Reuters. Планировалось, что документ будет представлен в конце марта, новая дата публикации документа не сообщается.
Еврокомиссия также может смягчить требования к заполнению газовых хранилищ ЕС, сообщил Bloomberg. Ранее ЕС обязал государства-члены заполнять газовые хранилища как минимум на 90% к 1 ноября. Эта мера призвана обеспечить странам достаточный запас газа на отопительный сезон. Для некоторых стран могут быть сделаны исключения, например, перенос срока на 1 декабря, если они смогут объяснить, почему цель не была достигнута.
На фоне новостей стоимость апрельского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 11:58 мск упала на 4,2%, до €41,64 за МВт·ч, или $467,5 за тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс. Однако рынок быстро отыграл снижение. По состоянию на 13:40 мск апрельский фьючерс снижался на 0,8% €43,1 за 1 МВт·ч, или $ 483,9 за тыс. куб. м.
В конце января Bloomberg сообщал, что Еврокомиссия (ЕК), перенесет примерно на месяц публикацию дорожной карты по поэтапному отказу стран ЕС от импорта российского топлива, включая сжиженный природный газ (СПГ). Тогда агентство сообщало, что ЕК может представить план 26 марта вместо конца февраля.
Ожидается, что в документе будут изложены шаги, необходимые для полного отказа стран-членов Европейского союза от российского топлива. ЕС продолжает покупать российский сжиженный природный газ. В прошлом году ЕС импортировал рекордные объемы СПГ из России, при этом крупнейшими импортерами стали Франция, Испания и Бельгия. Ряд стран ЕС также импортируют ядерное топливо из России. Целью Еврокомиссии стал отказ от российских поставок к 2027 году.
Перед блоком из 27 стран стоит непростая задача: обеспечить энергетическую безопасность и при этом снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность своей промышленности по сравнению с конкурентами из Китая и США, где затраты на энергию в несколько раз ниже, пишет Reuters. Эти усилия осложняются необходимостью добиться единогласия среди всех 27 членов блока.
Экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда
В прошлом году экспорт российского газа в ЕС вырос. В частности, в 2024 году около 17,4 млн т, или 52%, всего экспортированного из России СПГ пришлось на рынок, Европы следует из данных аналитической компании Kpler. Это на 4 процентных пункта больше, чем в 2023-м. Рост произошел, несмотря на ужесточение риторики Евросоюза в отношении сжиженного природного газа из России и ввод санкций, запрещающих реэкспорт через территорию ЕС для поставок в третьи страны.
В Европе крупнейшими покупателями российского СПГ в прошлом году стали Франция (6,3 млн т), Испания (4,8 млн т), Бельгия (4,4 млн т) и Нидерланды (1,3 млн т). Остальной объем пришелся на азиатский рынок — 45% всех поставок, или 15,2 млн т.
Новость дополняется.