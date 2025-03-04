ВТБ разрешил снимать блокировку приложения картой

Клиенты ВТБ теперь могут самостоятельно восстанавливать доступ в онлайн-банк, приложив банковскую карту с NFC-чипом к смартфону, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Для этого нужно выбрать разблокировку по NFC, приложить карту к смартфону и создать новый код доступа. Новая функция доступна для смартфонов на системе Android 6.0 и более поздних версиях. Когда телефон успешно считает карту, клиент сможет зайти в свой аккаунт.
«Раньше, чтобы вернуть доступ к личному кабинету “ВТБ Онлайн”, примерно половине клиентов приходилось идти в офис банка, а остальным — искать банкомат или звонить в контакт-центр. Теперь все гораздо проще и быстрее: достаточно приложить карту к смартфону, и вы снова сможете входить в онлайн-банк. Это как запасной ключ, который нельзя потерять», — объяснил глава департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
Этот способ восстановления будет работать, даже если пользователь сам заблокировал свой личный кабинет, например из-за угрозы мошенников. Банк подчеркнул, что мошенники не смогут зайти в «ВТБ Онлайн» без физической карты, даже если узнают ее данные. Кроме восстановления аккаунта, приложив карту, можно подтвердить свой доверенный номер телефона.
В октябре ВТБ анонсировал для клиентов с iOS возможность разблокировать аккаунт с помощью селфи.
Прошлой осенью ВТБ ввел моментальную блокировку доступа к онлайн-банку со всех устройств. Клиенты смогли моментально заблокировать «ВТБ Онлайн» или отвязать все устройства, позвонив в контакт-центр или обратившись в отделение ВТБ.
По данным ВТБ, разблокировку через отделение банка выбирали примерно 80% клиентов, банкоматом для этого пользовались 16%, еще 4% звонили в техподдержку.