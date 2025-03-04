ВТБ разрешил снимать блокировку приложения картой

«Раньше, чтобы вернуть доступ к личному кабинету “ВТБ Онлайн”, примерно половине клиентов приходилось идти в офис банка, а остальным — искать банкомат или звонить в контакт-центр. Теперь все гораздо проще и быстрее: достаточно приложить карту к смартфону, и вы снова сможете входить в онлайн-банк. Это как запасной ключ, который нельзя потерять», — объяснил глава департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.