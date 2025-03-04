В Госдуме рассказали об упрощении регистрации иностранных компаний в ФНС

Гаврилов отметил, что министерство финансов России в настоящее время обсуждает законопроект, которым предлагается передать банкам обязанность по подаче заявления о постановке на учет в ФНС иностранных организаций.
«Разработанный законопроект предусматривает передачу банкам обязанности по подаче заявления о постановке на налоговый учет иностранных организаций, открывающих счета в России», — сказал Гаврилов.
Он отметил, что таким образом компании освобождаются от необходимости самостоятельного взаимодействия с налоговыми органами на этом этапе, в случае принятия данной инициативы при открытии счета банк будет направлять электронное заявление, а налоговый орган в течение пяти дней принимать решение и выдавать соответствующее свидетельство.
Депутат Госдумы подчеркнул, что ранее инициатива постановки на учет лежала на компании, что требовало от нее подготовки документов и взаимодействия с ФНС, а теперь эта обязанность ложится на кредитные организации. Это, по его словам, означает, что банки будут выступать посредниками, обеспечивая корректность подачи данных.
По мнению Гаврилова, такое перераспределение функционала может быть связано с желанием налоговых органов сократить число самостоятельных обращений от иностранных компаний, которые могут содержать ошибки, а также систематизировать поток поступающих данных.
Он также не исключил, что финансовые организации получат дополнительные инструкции по обработке заявлений, а также разъяснения по специфическим ситуациям. И Гаврилов считает, что одним из возможных последствий станет рост нагрузки на банковские службы комплаенса.
«В то же время остается открытым вопрос, действительно ли этот механизм приведет к упрощению процедур для бизнеса или создаст дополнительные препятствия», — сообщил он.
Гаврилов уточнил, что также остается неизвестным, каким образом будут решаться возможные спорные ситуации, если банк по каким-либо причинам задержит подачу заявления или допустит ошибку в данных. По его мнению, в таких случаях ответственность, вероятно, ляжет на самого клиента, которому придется устранять недочеты.
«Фактически, передача части функций банкам не снимает обязательств с бизнеса, а просто меняет способ их выполнения. Насколько это решение окажется удобным для самих компаний, будет зависеть от того, как банки реализуют возложенные на них обязанности и насколько оперативно налоговые органы будут реагировать на поданные через них заявления», — отметил глава думского комитета.
Гаврилов заключил, что данная инициатива влечет за собой дополнительные издержки, и банкам придется адаптировать IT-системы, обучать сотрудников, выстраивать процессы внутреннего контроля и нести ответственность за корректность передаваемых данных.
По его мнению, ошибки или задержки могут привести к претензиям со стороны клиентов и регуляторов, и в таких условиях логичным было бы предусмотреть механизм компенсации затрат за счет федерального бюджета.