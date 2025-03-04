В Госдуме рассказали об упрощении регистрации иностранных компаний в ФНС

«Фактически, передача части функций банкам не снимает обязательств с бизнеса, а просто меняет способ их выполнения. Насколько это решение окажется удобным для самих компаний, будет зависеть от того, как банки реализуют возложенные на них обязанности и насколько оперативно налоговые органы будут реагировать на поданные через них заявления», — отметил глава думского комитета.