В Еврокомиссии заявили о незаинтересованности в проекте «Северный поток-2»

Ранее в этот же день газета Bild узнала о переговорах спецпосланника президента США Дональда Трампа по «Северным потокам». Сообщается, что само правительство США не будет участвовать в сделке по газопроводам, но зато некоторые американские предприниматели примут в этом участие. Уточняется, что среди них будет один из спонсоров предвыборной кампании Трампа, бизнесмен Стивен Линч.