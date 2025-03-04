В Еврокомиссии заявили о незаинтересованности в проекте «Северный поток-2»

«“Северный поток — 2” не является проектом, представляющим общий интерес ЕС. Он не позволяет диверсифицировать источники энергии Европейского союза. И, как вы знаете, газ никогда не доставлялся в Европу через этот газопровод», — сообщила она во время брифинга в Брюсселе, трансляция которого велась официальным порталом ЕК.
Также дипломат отметила, что даже функционирующий газопровод должен был отвечать «всем обязательным требованиям», которые действуют в юрисдикции ЕС.
Ранее в этот же день газета Bild узнала о переговорах спецпосланника президента США Дональда Трампа по «Северным потокам». Сообщается, что само правительство США не будет участвовать в сделке по газопроводам, но зато некоторые американские предприниматели примут в этом участие. Уточняется, что среди них будет один из спонсоров предвыборной кампании Трампа, бизнесмен Стивен Линч.