В Белоруссии займутся поиском редкоземельных металлов

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром», — сказал глава государства во время принятия кадровых решений по промышленному блоку правительства.
Лукашенко отметил, что геологоразведка в Белоруссии развита недостаточно, а поиском редкоземельных металлов вообще не занимаются.
«Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?» — спросил президент.
Он обратился к профильному вице-премьеру и поручил ему заняться этим вопросом вместе с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды.
«Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — заключил Лукашенко.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов. Он подчеркнул важность этой индустрии для экономики и поставил задачу к 2030 году наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов, а объем выпуска продукции увеличить кратно.