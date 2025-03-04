Тарифная война Трампа: какие последствия ждут мировую экономику

С 4 марта вступило в силу резкое повышение импортных пошлин США в отношении Китая, Канады и Мексики, которое ранее анонсировал президент Дональд Трамп. Для Мексики и Канады они составят 25%, а для Китая — 20%. Указ о повышении тарифов на товары из соседних стран американский президент подписал в начале февраля 2025 года, однако тогда Мехико и Оттава смогли добиться отсрочки на месяц. Для Китая тарифы повысились вдвое — еще 10% к установленным ранее 10%. Следующим этапом Трамп обещал ударить пошлинами по ЕС. Каким образом нововведения отразятся на мировой экономике и, в частности, на России — разбирались «Известия».
Новые пошлины и тарифы США против Китая, Канады и Мексики
Дональд Трамп перестраивает торговую политику страны, используя тарифы, как экономический инструмент. Выступая перед журналистами в Белом доме 3 марта, Трамп заявил, что США необходимо принять торговые меры против своих континентальных соседей. Он также подчеркнул, что Канада допустила поток фентанила в США.
«Поток контрабандных наркотиков, таких как фентанил, в Соединенные Штаты через незаконные сети распространения привел к возникновению чрезвычайной ситуации в стране, включая кризис в области общественного здравоохранения», — говорится в официальном заявлении Трампа.
Реакция Канады и Мексики на введение новых пошлин и тарифов
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Канада готова принять пакет ответных мер, чтобы немедленно нанести экономический удар по политике Трампа. Глава МИД отметила, что объявленные Белым домом тарифы представляют собой экзистенциальную угрозу для экономики Канады, однако Оттава готова к любому развитию ситуации.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил о введении ответных импортных пошлин в отношении США.
«Если пошлины будут введены во вторник (4 марта, — прим. Ред.), то мы готовы дать сильный, недвусмысленный и пропорциональный ответ, поскольку канадцы ожидают этого», — сказал он на саммите в Лондоне, трансляцию выступления вело агентство CPAC.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила в понедельник, 3 марта, что у администрации есть план ответных мер на пошлины США, передает Associated Press. Однако подробности экономического ответа Мехико она не привела.
Реакция Китая на пошлины США
Представитель Министерства коммерции Китая заявил, что страна готова принять ответные шаги для защиты своих законных прав и интересов. Вслед за этим Пекин инициировал новый иск во Всемирную торговую организацию (ВТО), задействовав механизм урегулирования споров. Ранее, в начале февраля, Китай уже обращался в ВТО в связи с решением администрации Трампа установить 10-процентные тарифы на весь китайский экспорт.
«То, что сделала американская сторона, является типичным актом односторонних действий и запугивания, игнорирующим факты и правила международной торговли, а также голоса всех сторон», — заявил представитель китайского Министерства коммерции.
В ответ на действия Дональда Трампа Китай повысил тарифы на импорт сельскохозяйственной продукции из США, установив дополнительные пошлины в диапазоне 10−15%. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР, передает South China Morning Post (SCMP).
В частности, 15% тариф вводится на ввоз курицы, пшеницы, кукурузы и хлопка из США, тогда как на соевые бобы, свинину, говядину, морепродукты, фрукты, овощи и молочную продукцию распространяются 10% пошлины.
Кроме того, Пекин включил 15 американских компаний в список экспортного контроля, ссылаясь на необходимость защиты национальных интересов и безопасности. В этот перечень вошли Leidos, Gibbs & Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и AeroVironment, согласно данным Минкоммерции Китая.
Китай призывает Соединенные Штаты уважать права и интересы других стран и немедленно отменить свои необоснованные и необоснованные односторонние тарифные меры, которые наносят вред другим, не принося пользы им самим.
«Китай надеется, что Соединенные Штаты будут рассматривать и решать проблемы объективно и рационально, и как можно скорее вернутся на правильный путь надлежащего разрешения разногласий посредством равноправного диалога», — заключил представитель китайского Министерства коммерции.
Отметим, что по итогам 2024 года товарооборот Китая и США вырос на 3,7% и достиг $688,28 млрд. Америка сохранила статус крупнейшего торгового партнера Китая.
Влияние новые тарифов и пошлин США на мировую экономику
Пошлины США против Канады, Китая и Мексики могут поднять цены на золото выше $3 тыс. за унцию уже в этом году. Опрошенные «Известиями» эксперты сходятся во мнении, что рост продолжится и достигнет отметки в $3,2 тыс.
Введенные Трампом тарифы ограничивают глобальные торговые отношения в интересах США, подчеркнул в беседе с изданием профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко. При этом администрация Трампа заинтересована в создании защитных барьеров — это нужно, чтобы восстановить промышленный потенциал страны. Отчасти этот процесс уже начался, пояснил он.
Кроме того, американскому лидеру важно показать себя активным на внешнеполитическом треке, что он деятельно взялся за выравнивание проблемы торгового дефицита, считает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев.
Импортные пошлины окажут сдерживающее влияние на экономический рост в государствах, для которых экспорт в США играет значительную роль в торговом балансе, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В первую очередь это затронет Канаду и Мексику, поскольку на американский рынок приходится от 77 до 80% их общего объема внешних поставок. В настоящее время объем торговли между США и этими странами достигает примерно $600 млрд и $800 млрд соответственно.
Влияние новые тарифов и пошлин США на Россию
27 февраля Трамп заявил, что готовит аналогичные 25% пошлины для товаров из ЕС и утверждает, что этот блок европейских стран был «создан для того, чтобы надуть США». Евросоюз заявил, что ответит «твердо и немедленно» на «неоправданные» торговые барьеры, сигнализируя о готовности принять ответные меры против сборов.
Комментируя возможное влияние высоких пошлин на экономику России, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России с США минимально возможный товарооборот, а значит, заметного негативного влияния оказать они не могут.
«Россия не хотела бы видеть торговые войны в мире, потому что это сказывается на всех странах. Однако Москва ориентируется в первую очередь на дружественные страны, на страны БРИКС, и всех, кто проявляет заинтересованность в торговле с Россией», — отметил Песков.
До этого президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны сами виноваты, что в их отношениях с Соединенными Штатами возникли осложнения.
Эксперты также считают, что очередной этап глобальных торговых конфликтов окажет на Россию лишь незначительное и косвенное влияние. С одной стороны, возможное замедление производства в различных странах приведет к снижению цен на сырье, что может уменьшить доходы РФ от экспорта энергоносителей. С другой стороны, осложнение китайских поставок в США может подтолкнуть Пекин к поиску альтернативных рынков сбыта, включая российский, что создаст возможность для импорта товаров по более привлекательным ценам.
Ранее «Известия» пояснили, почему США интересует нефть из России.