Тарифная война Трампа: какие последствия ждут мировую экономику

С 4 марта вступило в силу резкое повышение импортных пошлин США в отношении Китая, Канады и Мексики, которое ранее анонсировал президент Дональд Трамп. Для Мексики и Канады они составят 25%, а для Китая — 20%. Указ о повышении тарифов на товары из соседних стран американский президент подписал в начале февраля 2025 года, однако тогда Мехико и Оттава смогли добиться отсрочки на месяц. Для Китая тарифы повысились вдвое — еще 10% к установленным ранее 10%. Следующим этапом Трамп обещал ударить пошлинами по ЕС. Каким образом нововведения отразятся на мировой экономике и, в частности, на России — разбирались «Известия».