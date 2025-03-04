Starbucks зарегистрировал в России несколько своих товарных знаков

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Американская Starbucks Corporation в начале 2025 года зарегистрировала несколько товарных знаков в России, это следует из базы данных Роспатента.
Компания в мае 2024 года подала несколько заявок на регистрацию в РФ своих товарных знаков. Согласно данным Роспатента, два товарных знака были зарегистрированы в январе и феврале, еще по двум заявкам принято решение о регистрации. В отношении других заявок проводится экспертиза заявленных обозначений.
В марте 2022 года сеть кофеен Starbucks сообщила, что приостанавливает всю деловую активность в России, включая поставки продукции на территорию страны. Затем компания заявила о решении уйти с российского рынка. Активы Starbucks приобрели в партнерстве ресторатор Антон Пинский, бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и компания «Синдика», запустив сеть кафе Stars Coffee.