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Starbucks зарегистрировал в России несколько своих товарных знаков

Согласно данным Роспатента, два товарных знака были зарегистрированы в январе и феврале, еще по двум заявкам принято решение о регистрации.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Американская Starbucks Corporation в начале 2025 года зарегистрировала несколько товарных знаков в России, это следует из базы данных Роспатента.

Компания в мае 2024 года подала несколько заявок на регистрацию в РФ своих товарных знаков. Согласно данным Роспатента, два товарных знака были зарегистрированы в январе и феврале, еще по двум заявкам принято решение о регистрации. В отношении других заявок проводится экспертиза заявленных обозначений.

В марте 2022 года сеть кофеен Starbucks сообщила, что приостанавливает всю деловую активность в России, включая поставки продукции на территорию страны. Затем компания заявила о решении уйти с российского рынка. Активы Starbucks приобрели в партнерстве ресторатор Антон Пинский, бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и компания «Синдика», запустив сеть кафе Stars Coffee.