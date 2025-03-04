Starbucks зарегистрировал в России несколько своих товарных знаков

Компания в мае 2024 года подала несколько заявок на регистрацию в РФ своих товарных знаков. Согласно данным Роспатента, два товарных знака были зарегистрированы в январе и феврале, еще по двум заявкам принято решение о регистрации. В отношении других заявок проводится экспертиза заявленных обозначений.