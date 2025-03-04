США ввели пошлины против Канады и Мексики

Ранее сообщалось, что США со вторника вводят 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что «возможностей избежать пошлин» не осталось ни для Мексики, ни для Канады.
«Президент Дональд Трамп приступает к введению пошлин в отношении Канады и Мексики… для борьбы с чрезвычайной угрозой национальной безопасности США, в том числе нашему здравоохранению из-за неконтролируемого оборота наркотиков», — указано в релизе на сайте Белого дома.
Как отмечает агентство Блумберг, обещанные пошлины в отношении КНР также вступили в силу.