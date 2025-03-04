Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке

«С 4 марта Сбербанк снизил ставки по ипотеке на Домклик. Базовые ставки по ипотечным кредитам понизились на 1−1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при размере первоначального взноса выше 50% снижение составило 1,5 процентного пункта. «Таким образом минимальная ставка на первичную недвижимость равна 28,2%, на вторичную — 27,6%», — рассказали в банке.
Если же первоначальный взнос находится в диапазоне от 20 до 50% снижение ставки составляет 1 процентный пункт, соответственно, минимальная ставка на первичную недвижимость — 28,7%, на вторичную — 28,1%.
«Сбер первым среди крупных банков снизил ставки по базовым ипотечным программам. Это решение обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января и февраля 2025 года. Как только такая возможность представилась, мы решили поддержать наших клиентов. Теперь клиенты получили возможность оформить новые жилищные займы по более привлекательным ставкам», — отмечается в сообщении.
До данным Домклик, за январь и неполный февраль Сбербанк выдал почти 45 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 194 миллиардов рублей, ипотечный портфель банка составил 10,9 триллиона рублей.