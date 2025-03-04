Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке

«Сбер первым среди крупных банков снизил ставки по базовым ипотечным программам. Это решение обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января и февраля 2025 года. Как только такая возможность представилась, мы решили поддержать наших клиентов. Теперь клиенты получили возможность оформить новые жилищные займы по более привлекательным ставкам», — отмечается в сообщении.