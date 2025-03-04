«Росатом» начал прорабатывать вариант стройки новой верфи под Мурманском

Два корпуса ПЭБ (будет выдавать только электроэнергию) для Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке строятся в китайском городе Чжоушань (к югу от Шанхая), там же госкорпорация планировала заказать еще два корпуса. Монтаж реакторов «Ритм-200» и энергетического оборудования будет вестись на Балтийском заводе. ПЭБы установят у мыса Наглейнын, одна станция будет вырабатывать по 106 МВт энергии. Серия из четырех ПЭБов для Баимского месторождения в конце 2021 года оценивалась в 190,23 млрд руб., закупку на эту сумму тогда на портале госзакупок разместило ФГУП «Атомфлот».