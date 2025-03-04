Продуктовые без опасности: Россельхознадзор внепланово проверит поставщиков «Светофора»

Например, розничная сеть не заключала напрямую с производителями договоры поставок, контракты оформляли на логистические центры. Они в свою очередь навязывали поставщикам условия работы под предлогом того, что на них не распространяется профильный закон. На практике торговая сеть возвращала партнерам товары с истекшим сроком годности и многое другое. Именно такой подход обернулся достаточно серьезными нарушениями в работе сети, сказал Сергей Лисовский «Известиям».— С одной стороны, логично, что после найденных Роспотребнадзором нарушений регуляторы проверят и поставщиков товаров. Но нужно понимать, что торговая сеть подталкивает некоторых производителей изготавливать фальсификат: например, пачка сливочного масла стоит при закупке 100 рублей, а «Светофор» настаивает на 80 рублях, что возможно сделать, только подделывая товары, — сказал он. — По моему мнению, виновата торговая сеть, которая стремится закупать продукцию по самым низким ценам, производители лишь готовы идти у нее на поводу.