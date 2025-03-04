Продуктовые без опасности: Россельхознадзор внепланово проверит поставщиков «Светофора»

Россельхознадзор готовится провести внеплановые проверки производителей и поставщиков, которые работают с сетью «Светофор». Как узнали «Известия», необходимые проекты поручений уже направлены в правительство на согласование. В конце января Роспотребнадзор завершил свои проверки магазинов этой торговой сети и приостановил работу 76 из них. «Светофор» попал в фокус внимания властей после массовых жалоб поставщиков, именно они возмутились грубыми условиями работы ритейлера.
Какие проверки вновь ждут «Светофор»
Скандальная история с торговой сетью «Светофор» получила не менее громкое продолжение. Вслед за Роспотребнадзором к внеплановым выездным проверкам готовится Россельхознадзор, именно эта служба занимается контролем за сырьем. Она оценит работу поставщиков и производителей, тех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые хранят и продают свои товары в магазинах ритейлера. Уже готовы проекты необходимых поручений правительства, бумаги направлены в кабмин на согласование. Об этом Россельхознадзор отчитался первому вице-премьеру Денису Мантурову, «Известия» ознакомились с документами.
Согласованные проекты поручений в Россельхознадзор еще не поступали, отметили «Известиям» в службе. Причина проведения проверок — «поступившая информация о продаже небезопасной продукции в ветеринарном отношении», отметили там.
Редакция направила запрос в торговую сеть и в аппарат Дениса Мантурова.
В январе Россельхознадзор уже отчасти проверял документы торговой сети. Например, служба обнаружила нарушения с помощью системы прослеживания животноводческой продукции «Меркурий». Оказалось, что в Ростовской области часть товаров в 60 магазинах сети продавалась без необходимых сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность и качество продукции. Об этом регулятор сообщил на своем сайте. Но наказать «Светофор» служба тогда не смогла — такой вид контроля предусматривает лишь выдачу предостережения.
Также зимой «Светофор» пережил масштабные внеплановые выездные проверки Роспотребнадзора, они прошли в 45 регионах с 10 по 31 января. Под надзор попали почти 1,5 тыс. магазинов, в них служба отобрала 8,1 тыс. проб. Грубые нарушения обязательных требований эксперты нашли в каждой пятой пробе молочной продукции из почти 3,5 тыс. исследованных, в каждой пятой из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой из 246 проб консервов, в каждой четвертой пробе птицы из 167 исследованных. В итоге по суду приостановили работу 76 магазинов.
Выездная проверка позволяет комплексно изучить продукцию и деятельность производителя, пояснил «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Именно такой контроль позволит Россельхознадзору привлечь нарушителей к административной ответственности. Это коснется тех изготовителей и поставщиков, которые выпустили и продают товары с нарушением обязательных требований.
— В таком случае могут последовать серьезные санкции: штрафы — до 1 млн рублей с конфискацией небезопасной продукции, приостановка деятельности — до 90 суток. Конкретное наказание будет зависеть от состава правонарушения. Также Россельхознадзор может аннулировать производителям документы, которые подтверждают безопасность и качество продукции, то есть декларации о соответствии. На практике это значит, что ни «Светофор», ни другие торговые сети просто не смогут продавать такие продукты, — заметил он.
При этом Олег Павлов напомнил, что контроль за качеством и безопасностью обработанной, то есть уже готовой к употреблению, продукции относится к ведению Роспотребнадзора.
Справка «Известий»
Торговая сеть «Светофор» представлена в России двумя брендами — непосредственно «Светофором» и «Маяком», под этими вывесками функционируют 2,2 тыс. магазинов, их обеспечивают более чем 100 логистических центров. Согласно рейтингу компании «Infoline Аналитика», за девять месяцев 2024 года выручка ритейлера составила 286,3 млрд рублей (-2,2% к аналогичному периоду 2023-го). Организация занимает пятую позицию в списке крупнейших ритейлеров в стране после X5 Group, «Магнита», «Красное & Белое» и «Ленты».
Почему регуляторы пришли с проверками в «Светофор»
Регуляторы неслучайно пришли с контрольными мероприятиями именно к этому ритейлеру. Практически весь 2024 год депутат Сергей Лисовский обращался в правительство с просьбой провести проверки. Парламентарий отстаивал интересы поставщиков и производителей: они массово жаловались на компанию, которая грубо нарушала закон о торговле, диктуя партнерам невыгодные условия работы.
Например, розничная сеть не заключала напрямую с производителями договоры поставок, контракты оформляли на логистические центры. Они в свою очередь навязывали поставщикам условия работы под предлогом того, что на них не распространяется профильный закон. На практике торговая сеть возвращала партнерам товары с истекшим сроком годности и многое другое. Именно такой подход обернулся достаточно серьезными нарушениями в работе сети, сказал Сергей Лисовский «Известиям».— С одной стороны, логично, что после найденных Роспотребнадзором нарушений регуляторы проверят и поставщиков товаров. Но нужно понимать, что торговая сеть подталкивает некоторых производителей изготавливать фальсификат: например, пачка сливочного масла стоит при закупке 100 рублей, а «Светофор» настаивает на 80 рублях, что возможно сделать, только подделывая товары, — сказал он. — По моему мнению, виновата торговая сеть, которая стремится закупать продукцию по самым низким ценам, производители лишь готовы идти у нее на поводу.
Добросовестные производители всегда следят за качеством выпускаемого товара, придерживаясь строгих многоуровневых систем контроля качества, которые включают в себя анализ на этапе приемки сырья, лабораторные исследования готовой продукции, а также исследования на этапе транспортировки товаров в сеть, рассказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
На многих современных предприятиях внедрена система контроля качества и безопасности продукции, разработанная по международным стандартам, подчеркнул он. Поэтому наличие некачественной продукции на полке далеко не всегда говорит о вине поставщика. Здесь необходимо понимать, на каком этапе произошел сбой, как контролировали качество продукции после приемки товара на распределительном центре, во время транспортировки от него до торговой точки и непосредственно в самом магазине, резюмировал эксперт.
Важно, чтобы решение при проведении проверок поставщиков «Светофора» коснулось только тех, у кого были выявлены нарушения, и не затронуло предприятия, которые являются добросовестными поставщиками, сказали «Известиям» в ассоциации «Союзмолоко».Сразу два регулятора проверяют магазины и производителей торговой сети «Светофор». Это значит, что за компанию взялись основательно, считает сопредседатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Скорее всего, дело доведут до логического конца и сеть может покинуть рынок, сказал он «Известиям». Ведь надзорные органы официально заявляют, что компания является систематическим нарушителем, массовым продавцом просроченной продукции, что опасно для людей. Речь идет о серьезных рисках для торговой сети. В итоге если она исчезнет, то ее покупатели переориентируются на другие дискаунтеры, резюмировал он.
В самой торговой сети на будущее смотрят с большим оптимизмом. Ранее директор сети «Светофор» в Центральном федеральном округе Елена Захаренко сообщила СМИ, что масштабные проверки нанесли незначительный ущерб, нет риска, что из-за этой ситуации сеть не сможет работать. По ее словам, количество временно закрытых магазинов достаточно скромное и никак не может повлиять на стабильность положения компании на рынке. Торговая сеть намерена обжаловать судебные решения о приостановке деятельности магазинов. Елена Захаренко уверена, что решения Роспотребнадзора могли быть приняты без достаточных правовых оснований.