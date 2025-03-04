Минэкономразвития сообщило о признаках охлаждения экономики

«В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы. Понятно, что статистика у нас фиксирует изменения с некоторым лагом, но мы смотрим здесь гораздо больше показателей. Что мы фиксируем: рост перестал быть фронтальным, у нас замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, идет ужесточение ДКП», — сказал Решетников.
В 2024 году ВВП России вырос на 4,1%. По действующему прогнозу министерства, в текущем году ведомство ожидает рост экономики на уровне 2,5%.
Вице-премьер России Александр Новак в начале февраля охарактеризовал текущую ситуацию в экономике страны управляемым охлаждением, когда необходимо найти баланс между обеспечением роста экономики и задачами по замедлению инфляции. Позже он отмечал, что основная общая цель для правительства и ЦБ — не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, а ключевая задача кабмина — обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях.