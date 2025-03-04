Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля

«В соответствии с положениями закона КНР “Об экспортном контроле” и положениями “Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения”, в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение внести 15 организаций США, включая Leidos, в список экспортного контроля», — говорится в заявлении.