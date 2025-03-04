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Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля

ПЕКИН, 4 мар — РИА Новости. Китай внес 15 компаний США в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты нацбезопасности, говорится в опубликованном во вторник заявлении министерства коммерции КНР.

Источник: Reuters

«В соответствии с положениями закона КНР “Об экспортном контроле” и положениями “Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения”, в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение внести 15 организаций США, включая Leidos, в список экспортного контроля», — говорится в заявлении.

Отмечается, что меры контроля предусматривают запрет экспорта товаров двойного назначения указанным компаниям, а любая соответствующая экспортная деятельность, осуществляемая в настоящее время, должна быть немедленно прекращена.

Вместе с тем подчеркивается, что в случае, если экспорт действительно необходим в силу особых обстоятельств, экспортер должен обратиться в министерство коммерции КНР.

Меры вступают в силу с момента публикации.

В список экспортного контроля включены компании Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, Aero Vironment.