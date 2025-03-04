Исследование показало рост цены на тюльпаны в России

«Сколько стоят отдельные виды цветов? Тюльпаны — средний чек — 2 402 рублей, на 25% выше уровня прошлого года, число покупок ниже на 4%. Розы — средний чек по РФ — 2 405 рублей, на 12% выше уровня прошлого года, число покупок выше на 12%», — говорится в исследовании.
Отмечается, что хризантемы подорожали на 31%, в среднем до 1,9 тысячи рублей за букет, а спрос на них вырос на 16%. Тогда как средний чек на лилии составил 2,87 тысячи рублей, что на 39% выше уровня прошлого года, при этом число покупок выросло почти на треть.
В целом букет цветов в 2025 году в несетевой рознице подорожал на 18%, до 3,1 тысячи рублей, а в онлайне и то сильнее — почти на четверть, превысив 5,3 тысячи рублей. По подсчетам аналитиков, число покупок в розничной торговле выросло год к году на 8%, обороты выросли на 26%. Тогда как в онлайне число покупок увеличилось на 24%, а оборот — на 32%.
«При сохранении текущей ценовой тенденции, в начале марта 2025 года средний чек на букет цветов вырастет на 18−20%, до уровней 3,9−4 тысяч рублей по России и 4,7−4,8 тысячи рублей в Москве», — добавили в компании.
По словам экспертов, в марте цены и спрос на цветы традиционно достигают своих максимальных значений. Так, объем продаж за месяц превышает предыдущий период более чем в 20 раз. При этом основная часть цветочной продукции, либо посадочного материала, поступает на отечественный рынок из-за границы, что напрямую влияет на формирование конечной стоимости на полке. Также на цену влияют затраты на упаковку, материалы, аренду торговых площадей, оплату труда персонала и другие операционные издержки.