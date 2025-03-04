Исследование показало рост цены на тюльпаны в России

В целом букет цветов в 2025 году в несетевой рознице подорожал на 18%, до 3,1 тысячи рублей, а в онлайне и то сильнее — почти на четверть, превысив 5,3 тысячи рублей. По подсчетам аналитиков, число покупок в розничной торговле выросло год к году на 8%, обороты выросли на 26%. Тогда как в онлайне число покупок увеличилось на 24%, а оборот — на 32%.