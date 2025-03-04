Инвесторы вывели рекордный объем средств из фондов ликвидности

Во-первых, такая динамика в фондах денежного рынка связана с сезонным фактором, говорит аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. В конце декабря был резкий приток в инструмент, так как часть инвесторов «парковали» свободную ликвидность перед новогодними праздниками, говорит эксперт. После завершения каникул инвесторы начали занимать более активную позицию на рынке и перекладывали активы из таких фондов в другие инструменты — акции и облигации, добавляет директор по поддержке продаж и клиентскому опыту «БКС Мир инвестиций» Андрей Верещагин. Годом ранее была похожая ситуация: в декабре 2023-го притоки в фонды составляли 67,4 млрд руб., а в январе и феврале 2024-го сократились до 8,6 млрд и 3,5 млрд руб. соответственно. Но чистых оттоков из фондов зафиксировано не было.