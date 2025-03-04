Heinz впервые выпустил водочный зельцер на фоне спада продаж майонеза

Летом 2024 года Доктор Дре и Снуп Догг запустили в продажу свои коктейли в Великобритании. Серия Gin & Juice названа в честь песни Снуп Догга, которая вышла 30 лет назад. Продукция представлена в четырех вкусах: цитрусовый, дыня, маракуйя и абрикос. Коктейли под брендом Gin & Juice доступны в 1 тыс. розничных магазинов страны. Рекомендованная цена составляет £2,5 ($3,25) за банку объемом 250 мл.