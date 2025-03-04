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Heinz впервые выпустил водочный зельцер на фоне спада продаж майонеза

Crystal Light, бренд американского продовольственного концерна Kraft Heinz, запустил свою первую линию алкогольных напитков с водкой. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источник: Getty Images

Напиток хард-зельцер называется Crystal Light Vodka Refreshers и позиционируется как самый низкокалорийный готовый к употреблению коктейль на рынке, содержащий 77 калорий и ноль сахара. Алкоголя в нем 3,8%.

Хард-зельцер — переводится как «крепкая сельтерская вода» — это алкогольный напиток, содержащий газированную воду (сельтерскую), алкоголь (из солода или сахара) и ароматизаторы, обычно фруктовые.

Напиток был представлен в США как низкокалорийная альтернатива традиционным приторным коктейлям и другим слабоалкогольным напиткам, таким как пиво и вино. Хард-зельцер позиционируется производителями как легкий алкогольный напиток, который предпочитает современное поколение молодых людей, следящих за своим здоровьем.

Продукт с двумя разными вкусами — «дикая клубника» и «лимонад» сначала появится в продаже на северо-востоке США. Компания намерена расширить линейку вкусов в 2026 году.

Как пишет WSJ, у Kraft Heinz наметились проблемы с продажами своих основных продуктов, включая майонез и наборы готовых блюд. Компания пять кварталов подряд отчитывалась о снижении продаж и не исключает пересмотра цен на основную продукцию.

Kraft Heinz ранее экспериментировала с алкоголем, выпуская напитки со вкусами, например, горчицы или огурцов.

Летом 2024 года Доктор Дре и Снуп Догг запустили в продажу свои коктейли в Великобритании. Серия Gin & Juice названа в честь песни Снуп Догга, которая вышла 30 лет назад. Продукция представлена в четырех вкусах: цитрусовый, дыня, маракуйя и абрикос. Коктейли под брендом Gin & Juice доступны в 1 тыс. розничных магазинов страны. Рекомендованная цена составляет £2,5 ($3,25) за банку объемом 250 мл.