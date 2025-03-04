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ФАС оштрафовала Промсвязьбанк за ненадлежащую рекламу

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Промсвязьбанк (ПСБ) за ненадлежащую рекламу кредитной карты, говорится в сообщении ведомства.

Источник: © РИА Новости

«ФАС оштрафовала Промсвязьбанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. Ранее служба признала ее ненадлежащей и выдала организации предписание об устранении нарушения», — говорится в сообщении.

Как поясняет ФАС, реклама распространялась в Москве на динамической рекламной конструкции и содержала информацию о 101 дне обслуживания и снятия наличных без процентов. Иные сведения были представлены в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.

Ведомство посчитало, что это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях финансовой услуги.