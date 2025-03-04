ФАС оштрафовала Промсвязьбанк за ненадлежащую рекламу

Как поясняет ФАС, реклама распространялась в Москве на динамической рекламной конструкции и содержала информацию о 101 дне обслуживания и снятия наличных без процентов. Иные сведения были представлены в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.