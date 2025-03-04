Блеск на счета: тарифы США взвинтят цены на золото выше $3 тыс. за унцию

В конце февраля президент США подтвердил свое намерение ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. Мотивируя это решение, он подчеркнул: наркотики продолжают поступать из этих государств в очень большом и недопустимом количестве. Большая часть из них производится и поставляется Китаем — именно поэтому и на Пекин будут введены дополнительные тарифы в 10%, уточнил американский лидер. Однако чуть позже министр торговли Штатов Говард Лютник добавил, что тарифы действительно вступят в силу во вторник, но их уровень еще не определен до конца.