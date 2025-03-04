Блеск на счета: тарифы США взвинтят цены на золото выше $3 тыс. за унцию

Пошлины США против Канады, Китая и Мексики могут поднять цены на золото выше $3 тыс. за унцию уже в этом году, выяснили «Известия», опросив аналитиков. Ожидается, что с 4 марта американский президент Дональд Трамп введет тарифы в 25% против всей ввозимой продукции стран-соседей, а также 10-процентные надбавки на китайские товары. Новый виток торговых войн мотивирует центробанки и инвесторов по всей планете вкладываться в золото как в защитный актив. Что это значит для мировых рынков — в материале «Известий».
Какие новые пошлины США начнут действовать с 4 марта
С 4 марта должны начать действовать импортные пошлины США против Канады и Мексики, которые Дональд Трамп анонсировал ранее, а для Китая введут дополнительную надбавку — свои 10% КНР уже получила. Еще в первых числах февраля американский президент подписал указ и о пошлинах в 25% на товары, импортируемые из стран-соседей. Однако тогда Мехико и Оттаве удалось обсудить по телефону ситуацию и приостановить меры на один месяц.
В конце февраля президент США подтвердил свое намерение ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. Мотивируя это решение, он подчеркнул: наркотики продолжают поступать из этих государств в очень большом и недопустимом количестве. Большая часть из них производится и поставляется Китаем — именно поэтому и на Пекин будут введены дополнительные тарифы в 10%, уточнил американский лидер. Однако чуть позже министр торговли Штатов Говард Лютник добавил, что тарифы действительно вступят в силу во вторник, но их уровень еще не определен до конца.
Впрочем, в начале февраля введение мер решили отложить меньше чем за сутки до того, как они должны были начать действовать. Поэтому есть вероятность, что часть пошлин перенесут снова или же их действие приостановят в обозримой перспективе, например, после дополнительных уступок, считает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев. Показательно, что 3 марта ожидается выступление президента Мексики Клаудии Шейнбаум — возможно, во время него прозвучат важные заявления.
Цены на золото в 2025 году: прогноз
Импортные пошлины, которые намеревается ввести с 4 марта президент США Дональд Трамп в отношении Мехико, Оттавы и Пекина, приведут к росту цен на золото выше $3 тыс. за унцию, считают четверо из пяти опрошенных «Известиями» экспертов. Более того, один из аналитиков допустил, что рост в этом году продолжится и достигнет отметки в $3,2 тыс.
— С начала 2025 года мировая цена золота уже выросла почти на 10% — 3 марта оно торгуется в районе $2880 за унцию. Это очень высокие темпы роста за два месяца, если сравнивать со средними в 2012—2021 годах (тогда прибавка в 5% в год считалась высокой), — подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
По ее словам, это связано с возросшей неопределенностью в мировой экономике, после того как президент Трамп заявил о введении пошлин чуть ли не на весь импорт, который идет в США из других стран. Например, 10 февраля биржевая цена унции золота превысила отметку в $2,9 тыс. после сообщения о планах ввести 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали. А 20 февраля стоимость металла выросла до $2,97 тыс., потом немного откатившись.
Участники рынка уже давно рассматривают золото как своеобразный защитный актив, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Он пояснил: вложения в этот металл имеют высокую ликвидность в условиях вооруженных и экономических катаклизмов.
— Стремясь себя обезопасить, инвесторы в ближайшее время сместят фокус на криптовалюту и золото. Второй вариант выглядит более надежным, потому что сюда вкладывают резервные валюты фонды центральных банков. Поэтому золото — это тихая гавань в условиях экономической неопределенности, — полагает завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской академии Александр Абрамов.
По словам Натальи Мильчаковой, доллар и золото выступают прямыми конкурентами как средства сбережения. Американская нацвалюта из-за роста инфляции может упасть, а золото, наоборот, укрепиться. Кроме того, когда рынки штормит, а экономический рост в США сложно предсказать, крупные инвесторы и центробанки предпочитают золото американскому госдолгу — в итоге этот актив растет еще быстрее.
Как введение тарифов повлияет на мировую экономику
Тарифы ограничивают глобальные торговые отношения в интересах Соединенных Штатов, подчеркнул профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко. Администрация Трампа заинтересована в создании защитных барьеров — это нужно, чтобы восстановить промышленный потенциал страны. Отчасти этот процесс уже начался, пояснил он.
Кроме того, американскому лидеру важно показать себя активным на внешнеполитическом треке, что он деятельно взялся за выравнивание проблемы торгового дефицита, уверен доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев.
В то же время импортные пошлины замедлят рост во всех странах, у которых в торговом балансе существенная доля экспорта в США, заявила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Речь идет в первую очередь о Канаде и Мексике — их величина поставок в Штаты составляет 77−80% от общего объема рынков сбыта. Сейчас взаимная торговля Америки с этими странами составляет примерно $600 млрд и $800 млрд соответственно.
Наиболее жестко меры могут отразиться на Мексике — потому что от этой страны администрация США хочет намного больше, чем от других, считает Иван Лошкарев. Речь идет о вопросах, связанных с мигрантами и с борьбой с наркокартелями.
В свою очередь, продолжила Наталья Мильчакова, доля США в совокупном объеме экспорта Китая составляет не более 20%. В большей степени на КНР отразятся американские санкции против поставок в Китай высокотехнологичной продукции, в частности чипов.
Новый виток мировых торговых войн при этом Россию заденет слабо и опосредованно. С одной стороны, производство по всему миру может замедлиться, тогда цены на сырье пойдут вниз — и у РФ сократятся доходы от продажи энергоносителей. С другой стороны, из-за того, что у Китая усложнятся поставки в США, он может искать рынки сбыта у нас и ввозить продукцию по более выгодным ценам.